Справа Литкіної: обом підозрюваним продовжили строк тримання під вартою. ФОТО





Про це пише



На початку засідання оголосили перерву для доставлення підсудного Максима Т. в залу суду, після чого сторони процесу вирішили питання про прийняття обвинувального акта щодо нього.



Обвинувальний акт (обвинувальний висновок) — процесуальний документ, яким слідство висуває обвинувачення особі у вчиненні злочину і яким завершується досудове розслідування. В обвинувальному акті викладаються юридично значимі обставини злочину і надається його юридична кваліфікація.



Нагадаємо, що частину судових засідань у справі щодо вбивства 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська хочуть зробити закритими.



У відкритому підготовчому засіданні колегія суддів у складі Ірини Логвинюк, Сергія Панасюка та Олени Восковської за участю прокурора Сергія Самчука, потерпілих Вікторії Литкіної та Сергія Литкіна, представників потерпілих, адвокатів Елли Бордюженко, Олександра Волощука, законного представника обвинуваченого, функції якого виконував заступник начальника служби у справах дітей міста Ковеля Микола Гупік, захисників Сергія Ковальова, Віктора Дягеля, представника ювенальної превенції Ковельського ВП ГУНП Ірини Мельник розглянули кримінальне провадження за обвинуваченням неповнолітнього Максима Т. у його ж присутності.



Переклад зі словенської на українську для підсудного здійснювала асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.



Оскільки на засіданнях йшла мова про об’єднання двох проваджень, продовження міри запобіжного заходу обом підсудним, в залі суду були також присутні Назар С., його захисник Віктор Шостак, законний представник Вікторія Гуліда, представник служби у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради.



У підготовчому судовому засіданні прокурор просив продовжити Максиму Т. строки тримання під вартою ще на 60 днів з огляду на те, що ризики, які мали місце на час обрання неповнолітньому обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, збереглись. На початку слухань він також висловив прохання вирішити позитивно питання про об’єднання розслідуваного кримінального провадження з провадженням Назара С.



Потерпілі та їх представники повністю підтримали думку прокурора та його клопотання. Захисники Максима Т. не заперечували проти об’єднання справи, хоча критично висловились щодо підстави клопотання прокурора про продовження строку тримання неповнолітнього, однак в цьому питанні поклалися на розсуд суду.



Потерпілими Литкіними подано подано суду цивільні позови до неповнолітнього обвинуваченого Масима Т. про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином. Суд вирішив, що подані позови підлягають прийняттю.



Зрівнявши кримінальні провадження на одну стадію судового провадження, судді задовольнили клопотання прокурора про їх об’єднання.



У ході судового засідання підняли питання складення досудової доповіді щодо Максима Т.



Нагадаємо, що на попередніх засіданнях прокурор Самчук зазначав, що злочин вчинений обвинуваченим Максим Т. у віці до 18-ти років, відтак, згідно чинного законодавства є обов’язковим складання досудової доповіді щодо нього.



Він попросив суд винести ухвалу про доручення представникам Іваничівського міськрайонного відділу з питань пробації про складання цього документу.



«Мені поступило повідомлення, що в нього (Максима Т., – авт) були дві особи, які представилися працівниками поліції, і йому пропонували пройти якесь анкетування… На предмет чого це анкетування? Йому сказали, що тут нічого страшного немає, Назар С. проходив таке ж. При цьому ні законного представника, ні адвоката не було поряд», – зазначив захисник Віктор Дягель.



Пояснення щодо візиту до нього двох осіб в слідчий ізолятор надав і сам обвинувачений.



«Я не погодився, бо це відбувалося за відсутності адвоката і я мав підписати якийсь папір. Не зрозумів, що у цьому докумненті було написано», – поінформував Максим Т. на словенській.



Адвокат Ковальов натомість висловив пропозицію досудову доповідь представникам Іваничівського міськрайонного відділу з питань пробації скласти безпосередньо під час судового засідання.



«Давайте будемо об’єктивними, навряд працівники поліції зможуть надати суду щось таке, що характеризує мого підзахисного – про його перебування в сім’ї, про його оточення… У мене є досить серйозний пакет документів, яких буде більш ніж достатньо для цього.



Документи, які перекладені на українську мову – грамоти, дипломи, похвали… Це – довідка про відсутність кримінального провадження, видана словенським судом, є довідка, видана Міністерством юстиції Республіки Словенія, в якій йдеться про те, що Максим Т. до кримінальної відповідальності не притягувався, характеристика з музичної школи, основної школи…», – відзначив Дягель.



Він також надав суду пояснення жителів Словенії, один з яких є неповнолітнім, щодо особи Максима Т. Адвокат представив суддям грамоти свого підзахисного за успіхи в музиці, спорті, досягнення в образотворчому мистецтві тощо.



Прокурор натомість висловив прохання клопотання сторони захисту щодо приєднання цих матеріалів до справи відхилити.



«Для мене особисто це нічого не характеризує з огляду на те, що вони зробили. А з другої сторони – 2 роки, як вони вбили мою дитину і він собі продовжував жити своїм життям – конкурси, грамоти…



Я не знаю, як далі можна жити після того злочину», – сказала Вікторія Литкіна.



Питання про продовження строку тримання під вартою обом обвинуваченим суд вирішив позитивно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному суді вирішили об'єднати справи обох підозрюваних.Про це пише БУГ На початку засідання оголосили перерву для доставлення підсудного Максима Т. в залу суду, після чого сторони процесу вирішили питання про прийняття обвинувального акта щодо нього.Обвинувальний акт (обвинувальний висновок) — процесуальний документ, яким слідство висуває обвинувачення особі у вчиненні злочину і яким завершується досудове розслідування. В обвинувальному акті викладаються юридично значимі обставини злочину і надається його юридична кваліфікація.Нагадаємо, що частину судових засідань у справі щодо вбивства 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська хочуть зробити закритими.У відкритому підготовчому засіданні колегія суддів у складітаза участю прокурора, потерпілихта, представників потерпілих, адвокатів, законного представника обвинуваченого, функції якого виконував заступник начальника служби у справах дітей міста Ковеля, захисників, представника ювенальної превенції Ковельського ВП ГУНПрозглянули кримінальне провадження за обвинуваченням неповнолітнього Максима Т. у його ж присутності.Переклад зі словенської на українську для підсудного здійснювала асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.Оскільки на засіданнях йшла мова про об’єднання двох проваджень, продовження міри запобіжного заходу обом підсудним, в залі суду були також присутні Назар С., його захисник, законний представник, представник служби у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради.У підготовчому судовому засіданні прокурор просив продовжити Максиму Т. строки тримання під вартою ще на 60 днів з огляду на те, що ризики, які мали місце на час обрання неповнолітньому обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, збереглись. На початку слухань він також висловив прохання вирішити позитивно питання про об’єднання розслідуваного кримінального провадження з провадженням Назара С.Потерпілі та їх представники повністю підтримали думку прокурора та його клопотання. Захисники Максима Т. не заперечували проти об’єднання справи, хоча критично висловились щодо підстави клопотання прокурора про продовження строку тримання неповнолітнього, однак в цьому питанні поклалися на розсуд суду.Потерпілими Литкіними подано подано суду цивільні позови до неповнолітнього обвинуваченого Масима Т. про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином. Суд вирішив, що подані позови підлягають прийняттю.Зрівнявши кримінальні провадження на одну стадію судового провадження, судді задовольнили клопотання прокурора про їх об’єднання.У ході судового засідання підняли питання складення досудової доповіді щодо Максима Т.Нагадаємо, що на попередніх засіданнях прокурор Самчук зазначав, що злочин вчинений обвинуваченим Максим Т. у віці до 18-ти років, відтак, згідно чинного законодавства є обов’язковим складання досудової доповіді щодо нього.Він попросив суд винести ухвалу про доручення представникам Іваничівського міськрайонного відділу з питань пробації про складання цього документу.«Мені поступило повідомлення, що в нього (Максима Т., – авт) були дві особи, які представилися працівниками поліції, і йому пропонували пройти якесь анкетування… На предмет чого це анкетування? Йому сказали, що тут нічого страшного немає, Назар С. проходив таке ж. При цьому ні законного представника, ні адвоката не було поряд», – зазначив захисник Віктор Дягель.Пояснення щодо візиту до нього двох осіб в слідчий ізолятор надав і сам обвинувачений.«Я не погодився, бо це відбувалося за відсутності адвоката і я мав підписати якийсь папір. Не зрозумів, що у цьому докумненті було написано», – поінформував Максим Т. на словенській.Адвокат Ковальов натомість висловив пропозицію досудову доповідь представникам Іваничівського міськрайонного відділу з питань пробації скласти безпосередньо під час судового засідання.«Давайте будемо об’єктивними, навряд працівники поліції зможуть надати суду щось таке, що характеризує мого підзахисного – про його перебування в сім’ї, про його оточення… У мене є досить серйозний пакет документів, яких буде більш ніж достатньо для цього.Документи, які перекладені на українську мову – грамоти, дипломи, похвали… Це – довідка про відсутність кримінального провадження, видана словенським судом, є довідка, видана Міністерством юстиції Республіки Словенія, в якій йдеться про те, що Максим Т. до кримінальної відповідальності не притягувався, характеристика з музичної школи, основної школи…», – відзначив Дягель.Він також надав суду пояснення жителів Словенії, один з яких є неповнолітнім, щодо особи Максима Т. Адвокат представив суддям грамоти свого підзахисного за успіхи в музиці, спорті, досягнення в образотворчому мистецтві тощо.Прокурор натомість висловив прохання клопотання сторони захисту щодо приєднання цих матеріалів до справи відхилити.«Для мене особисто це нічого не характеризує з огляду на те, що вони зробили. А з другої сторони – 2 роки, як вони вбили мою дитину і він собі продовжував жити своїм життям – конкурси, грамоти…Я не знаю, як далі можна жити після того злочину», – сказала Вікторія Литкіна.Питання про продовження строку тримання під вартою обом обвинуваченим суд вирішив позитивно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію