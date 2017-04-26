Історичні пам'ятки в Луцьку відреставрують за 1 мільйон євро

У Луцьку стартував проект з реставрації пам'яток історичних пам'яток.1 серпня 2018 року у місті Луцьку розпочалась реалізація грантового проекту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”. Виконавчий комітет Луцької міської ради, який виступає головним бенефіціаром проекту, впроваджуватиме його спільно з Ґміною міста Люблін Республіки Польща, - повідомили у луцькій мерії.Фінансування проекту здійснюватиметься в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства.Загальний бюджет проекту – 1 676 398 євро, з них бюджет заходів у місті Луцьку становить 1 149 209 євро. Для реалізації проекту Луцьк отримає 1 034 283 євро грантових коштів, а 114 926 євро буде виділено з місцевого бюджету для забезпечення власного внеску у розмірі 10% від загального бюджету.Проектом передбачені масштабні інфраструктурні роботи з реставрації пам’яток історії та культури у Луцьку і Любліні, а також заходи з обміну досвідом, навчання, промоційні події щодо збереження, розвитку та підвищення туристичної привабливості об’єктів спадщини.Башта Чорторийських з муром, Монастир єзуїтів і підземелля.Облаштування Музею-майстерні лицарства та середньовічних часів у відреставрованій Башті Чорторийських і підземеллях Монастиря єзуїтів.“Досвід ревіталізації та промоції історико-культурної спадщини”.Заходи проекту носитимуть транскордонний характер, сприятимуть поглибленню співпраці між містами-побратимами Луцьком і Любліном, забезпечать взаємну промоцію туристичного потенціалу обох міст.