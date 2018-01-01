Мажори на джипі проїхалися озером Світязь
Сьогодні, 16:37
Відпочивальники зафіксували, як по воді на Світязі проїхалися невідомі на позашляховику Hummer.
Про це у Facebook повідомила Катерина Савчук.
Жінка також додала відео, на якому, власне, і видно, як група люде на чорному позашляховику ганяє по воді та виїжджає на берег. Вони, до слова, вигукували "Слава Україні" та "Ми вас любимо".
Така витівка обурила відпочивальників. Голос за кадром красномовно ділиться емоціями: "Нічого собі, блін. Що вони, взагалі афієвші, чи що. Каже "Слава Україні"... На київських номерах".
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Про це у Facebook повідомила Катерина Савчук.
Жінка також додала відео, на якому, власне, і видно, як група люде на чорному позашляховику ганяє по воді та виїжджає на берег. Вони, до слова, вигукували "Слава Україні" та "Ми вас любимо".
Така витівка обурила відпочивальників. Голос за кадром красномовно ділиться емоціями: "Нічого собі, блін. Що вони, взагалі афієвші, чи що. Каже "Слава Україні"... На київських номерах".
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Коментарі 3
З Дорошем в головній ролі)
Хлопці машину просто помили.
Дебільне створіння .
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