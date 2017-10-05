Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Сьогодні, 17:27
У місті Рожище в притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові.
Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи, - пише ТСН.
Усього в притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.
Про це повідомила в соцмережі омбудсмен Людмила Денісова.
"Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася - сказала, що вони все вигадують", - йдеться в повідомленні.
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Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи, - пише ТСН.
Усього в притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.
Про це повідомила в соцмережі омбудсмен Людмила Денісова.
"Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася - сказала, що вони все вигадують", - йдеться в повідомленні.
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