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Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва

Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
У місті Рожище в притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові.

Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи, - пише ТСН.

Усього в притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.

Про це повідомила в соцмережі омбудсмен Людмила Денісова.

"Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася - сказала, що вони все вигадують", - йдеться в повідомленні.



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Теги: Рожище, притулок, діти, сексуальне домагання
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