Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 серпня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +16…+18 градусів, удень підніметься до +27…+29.
Вітер південно-східний, південно-західний, південний і східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність
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У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +16…+18 градусів, удень підніметься до +27…+29.
Вітер південно-східний, південно-західний, південний і східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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