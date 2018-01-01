вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 серпня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському очікується суха погода.

Температура повітря вночі до +16…+18 градусів, удень підніметься до +27…+29.

Вітер південно-східний, південно-західний, південний і східний, 1-4 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 20:27
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 серпня
Сьогодні, 20:00
Справа Литкіної: обом підозрюваним продовжили строк тримання під вартою. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня
25 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 липня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 липня
24 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 липня
16 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня
12 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У польського консульства в Луцьку в серпні – додаткові вихідні
Сьогодні, 21:23
 0
У фірми на Волині відібрали ділянку вартістю 900 тисяч
Сьогодні, 21:12
 0
З'явилося відео підпалу «Укртелекому»: шукають свідків
Сьогодні, 20:50
 0
ПриватБанк запустив тестування нового Приват24 «для всіх»*
Сьогодні, 20:42
 0
Громада на два райони: як живе унікальна волинська ОТГ. ФОТО
Сьогодні, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8