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Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
У селі Городище Луцького району у приміщенні колишньої колгоспної їдальні за кошти ТзОВ «Городище» облаштували гуртожиток для працівників. Однак будівля скоріше нагадує приватний будинок підвищеного комфорту для кількох сімей.

Гуртожиток у рамках візиту у Городищенську ОТГ 2 серпня відвідав голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

За радянських часів тут був сільський клуб, згодом колгоспна їдальня. Та оскільки їдальню перенесли в іншу будівлю і вона пустувала кілька років, директор ТзОВ «Городище» Анатолій Никонюк взявся за капітальний ремонт та реконструкцію будівлі. Тут зробили житло, яке стало для молодих фахівців стимулом їхати працювати в село.
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

«Ми зробили експертизу фундаментів, все дозволяло, тому «наростили» ще другий поверх. Зробили ми це все за рік часу, і з залученням бригад із Луцька «під ключ».

Здаємо квартири із газовою плиткою, опаленням, умивальником, тумбочкою під умивальником – все придбали за свої кошти. Чіпляй карнизи, тюль, заїжджай і живи», - розповів Никонюк. Вартість робіт, не враховуючи благоустрою, обійшлася у понад 5 мільйонів гривень. У родинах, які заселилися, хтось працює на підприємстві, а інший – у громаді.

«Я ніколи не ділю підприємство від громади, то повинне бути одне ціле», - наголосив аграрій. Будинок має 7 квартир, тут є 1-но, 2-во та 3-кімнатні квартири. Однак, як зізнається сам аграрій, на сьогодні його вже недостатньо. Адже коли молоді пропонують хороше житло, вона готова їхати працювати у село.

«Треба щось далі думати. Треба будуватися, щоб люди не втікали в Польщу на заробітки, щоб жили тут на місці та гроші заробляли», - додав підприємець. Мовляв, навіть на сільському господарстві модна заробляти по 30-40 тисяч гривень на місяць, тому сенсу їхати закордон немає.
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

Наразі у гуртожитку заселені 6 із 7-ми квартир. Тут живуть ветеринари, медики, інженери.

Віталій Костюк переїхав до Городища із села Новий Загорів Локачинського району. Він працюватиме у ТзОВ «Городище» завфермою, а його дружина буде вчителькою у місцевій школі.

«Нам зразу повідомили, що житло надає господарство. Я приїхав, поспілкувався із керівником, він одразу показав квартиру», - розповів чоловік.
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

Головний ветлікар ТзОВ «Городище», 22-річний Андрій Романюк розповів, що працює у господарстві четвертий місяць. Нині він працює ветлікарем на 3 ферми, тому роботи вистачає. Чоловік переїхав до Городища із Любешівського району.
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

«Роботи там немає. Ми із жінкою півроку на Польщі були, зрозуміли, що то не наше. Тому шукав роботу по оголошенні - знайшов Анатолія Олександровича, він мене сюди покликав, сказав вибирай квартиру. От я і заселився…

Як ми їхали сюди нам казали – гуртожиток. Ми вже думали у Луцьку квартиру знайти, але коли ми побачили, який тут гуртожиток, який будинок, одразу погодилися тут жити», - додав Романюк.
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

Нині його родина мешкає в однокімнатній, проте дуже просторій квартирі. Окрім того, є перспектива через 5 років роботи на підприємстві викупити квартиру за ціною 50% від її вартості. Також ветлікар отримав на роботі автомобіль, тому каже, що умови тут – чудові.
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

Голова ОДА поспілкувався із мешканцями гуртожитку і залишився задоволеним побаченим та почутим.

«Чого їхати в Польщі, маючи такі затишні квартири, як ми тут побачили? Для чого це робити? Жити в казармах? Є можливість працювати тут – можливо, трошечки менше заробляти, але поряд із цим мати побут, дозвілля, рідних людей, знайомих. Тут виграєш в здоров’ї – коли в тебе гарний настрій і ти працюєш в хорошому колективі, значно краще себе почуваєш, однозначно», - вважає голова ОДА.
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО
Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

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Теги: Городище, аграрій, Никонюк
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