Краще, ніж у Польщі: чому молодь їде працювати у волинське село. ФОТО

У селі Городище Луцького району у приміщенні колишньої колгоспної їдальні за кошти ТзОВ «Городище» облаштували гуртожиток для працівників. Однак будівля скоріше нагадує приватний будинок підвищеного комфорту для кількох сімей.Гуртожиток у рамках візиту у Городищенську ОТГ 2 серпня відвідав голова Волинської обласної державної адміністраціїЗа радянських часів тут був сільський клуб, згодом колгоспна їдальня. Та оскільки їдальню перенесли в іншу будівлю і вона пустувала кілька років, директор ТзОВ «Городище»взявся за капітальний ремонт та реконструкцію будівлі. Тут зробили житло, яке стало для молодих фахівців стимулом їхати працювати в село.«Ми зробили експертизу фундаментів, все дозволяло, тому «наростили» ще другий поверх. Зробили ми це все за рік часу, і з залученням бригад із Луцька «під ключ».Здаємо квартири із газовою плиткою, опаленням, умивальником, тумбочкою під умивальником – все придбали за свої кошти. Чіпляй карнизи, тюль, заїжджай і живи», - розповів Никонюк. Вартість робіт, не враховуючи благоустрою, обійшлася у понад 5 мільйонів гривень. У родинах, які заселилися, хтось працює на підприємстві, а інший – у громаді.«Я ніколи не ділю підприємство від громади, то повинне бути одне ціле», - наголосив аграрій. Будинок має 7 квартир, тут є 1-но, 2-во та 3-кімнатні квартири. Однак, як зізнається сам аграрій, на сьогодні його вже недостатньо. Адже коли молоді пропонують хороше житло, вона готова їхати працювати у село.«Треба щось далі думати. Треба будуватися, щоб люди не втікали в Польщу на заробітки, щоб жили тут на місці та гроші заробляли», - додав підприємець. Мовляв, навіть на сільському господарстві модна заробляти по 30-40 тисяч гривень на місяць, тому сенсу їхати закордон немає.Наразі у гуртожитку заселені 6 із 7-ми квартир. Тут живуть ветеринари, медики, інженери.переїхав до Городища із села Новий Загорів Локачинського району. Він працюватиме у ТзОВ «Городище» завфермою, а його дружина буде вчителькою у місцевій школі.«Нам зразу повідомили, що житло надає господарство. Я приїхав, поспілкувався із керівником, він одразу показав квартиру», - розповів чоловік.Головний ветлікар ТзОВ «Городище», 22-річнийрозповів, що працює у господарстві четвертий місяць. Нині він працює ветлікарем на 3 ферми, тому роботи вистачає. Чоловік переїхав до Городища із Любешівського району.«Роботи там немає. Ми із жінкою півроку на Польщі були, зрозуміли, що то не наше. Тому шукав роботу по оголошенні - знайшов Анатолія Олександровича, він мене сюди покликав, сказав вибирай квартиру. От я і заселився…Як ми їхали сюди нам казали – гуртожиток. Ми вже думали у Луцьку квартиру знайти, але коли ми побачили, який тут гуртожиток, який будинок, одразу погодилися тут жити», - додав Романюк.Нині його родина мешкає в однокімнатній, проте дуже просторій квартирі. Окрім того, є перспектива через 5 років роботи на підприємстві викупити квартиру за ціною 50% від її вартості. Також ветлікар отримав на роботі автомобіль, тому каже, що умови тут – чудові.Голова ОДА поспілкувався із мешканцями гуртожитку і залишився задоволеним побаченим та почутим.«Чого їхати в Польщі, маючи такі затишні квартири, як ми тут побачили? Для чого це робити? Жити в казармах? Є можливість працювати тут – можливо, трошечки менше заробляти, але поряд із цим мати побут, дозвілля, рідних людей, знайомих. Тут виграєш в здоров’ї – коли в тебе гарний настрій і ти працюєш в хорошому колективі, значно краще себе почуваєш, однозначно», - вважає голова ОДА.