У фірми на Волині відібрали ділянку вартістю 900 тисяч

Державі повернули земельну ділянку вартістю майже 900 тисяч гривень на Волині, за оренду якої приватна фірма не платила з 2014 року.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.На виконання рішення господарського суду Волинської області розірвано договір оренди землі та повернуто державі земельну ділянку площею 1 га і вартістю майже 900 тис грн, яку у Цмінівсської сільради орендувало ТзОВ «ВІП-ОЙЛ».Прокурори з’ясували, що із 2014 року підприємство припинило платити сільраді за оренду земельної ділянки. Тож стражі законусплати заборгованості, розірвання договору оренди й повернення земельної ділянки у власність громади.Наразі ділянку повернуто у державну власність, про що свідчить акт прийому-передачі, та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права про скасування державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.