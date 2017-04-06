У фірми на Волині відібрали ділянку вартістю 900 тисяч
Сьогодні, 21:12
Державі повернули земельну ділянку вартістю майже 900 тисяч гривень на Волині, за оренду якої приватна фірма не платила з 2014 року.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
На виконання рішення господарського суду Волинської області розірвано договір оренди землі та повернуто державі земельну ділянку площею 1 га і вартістю майже 900 тис грн, яку у Цмінівсської сільради орендувало ТзОВ «ВІП-ОЙЛ».
Прокурори з’ясували, що із 2014 року підприємство припинило платити сільраді за оренду земельної ділянки. Тож стражі закону домоглися в суді сплати заборгованості, розірвання договору оренди й повернення земельної ділянки у власність громади.
Наразі ділянку повернуто у державну власність, про що свідчить акт прийому-передачі, та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права про скасування державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
На виконання рішення господарського суду Волинської області розірвано договір оренди землі та повернуто державі земельну ділянку площею 1 га і вартістю майже 900 тис грн, яку у Цмінівсської сільради орендувало ТзОВ «ВІП-ОЙЛ».
Прокурори з’ясували, що із 2014 року підприємство припинило платити сільраді за оренду земельної ділянки. Тож стражі закону домоглися в суді сплати заборгованості, розірвання договору оренди й повернення земельної ділянки у власність громади.
Наразі ділянку повернуто у державну власність, про що свідчить акт прийому-передачі, та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права про скасування державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.
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