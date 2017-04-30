У польського консульства в Луцьку в серпні – додаткові вихідні





Про це йдеться в оголошенні дипломатичної установи.



Зокрема консульство не працюватиме 15 серпня, коли у Польщі відзначатимуть День війська польського.



Також вихідним буде 24 серпня – День Незалежності України.





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