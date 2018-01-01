Волинянин із пивом потанцював на ранковій гімнастиці. ВІДЕО





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Цього безпосереднього та щасливого чоловіка зазнімкували у місті Ківерці, коли активні мешканці вийшли на ранкову зарядку.



Під веселу музику випадковий перехожий почав танцювати, чим викликав шквал позитивних емоцій.



Відео облетіло соціальні мережі Facebook та Instagram.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Життєрадісний волинянин, танці якого ненароком потрапили в об'єктив камери, зібрав тисячі переглядів в інтернеті.Про це повідомляє Район. Ківерці Цього безпосереднього та щасливого чоловіка зазнімкували у місті Ківерці, коли активні мешканці вийшли на ранкову зарядку.Під веселу музику випадковий перехожий почав танцювати, чим викликав шквал позитивних емоцій.Відео облетіло соціальні мережі Facebook та Instagram.

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