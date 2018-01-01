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Волинянин із пивом потанцював на ранковій гімнастиці. ВІДЕО

Волинянин із пивом потанцював на ранковій гімнастиці. ВІДЕО
Життєрадісний волинянин, танці якого ненароком потрапили в об'єктив камери, зібрав тисячі переглядів в інтернеті.

Про це повідомляє Район. Ківерці.

Цього безпосереднього та щасливого чоловіка зазнімкували у місті Ківерці, коли активні мешканці вийшли на ранкову зарядку.

Під веселу музику випадковий перехожий почав танцювати, чим викликав шквал позитивних емоцій.

Відео облетіло соціальні мережі Facebook та Instagram.


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Теги: курйоз, Волинь
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