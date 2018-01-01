Віртуальні квартири за реальні гроші: як шахраї дурять волинян





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Постраждала від таких махінацій і волинянка Катерина. Вона шукала недорогу квартиру для оренди, поки шукала – збідніла на 6 тисяч гривень. Постраждала Катерина Власік розповіла, що переказала гроші шахраєві, який нібито мешкав у Нововолинську.



Досвідчені посередники розповідають, що це одна із найулюбленіших схем шахраїв. На сайтах оголошень можна знайти інформацію про оренду квартир із гарним ремонтом за помірковані ціни. Шахраї переконують жертву, що є велика черга на оглядини, а тому вимагають половину оренди переказати як завдаток. А після того, як отримають гроші, зникають.



Цього року на Волині зафіксували майже 500 випадків квартирних шахрайств, - зазначили у ГУНП в області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квартирне шахрайство набуло неабиякої популярності, зокрема і на Волині.Про це повідомляє 12 канал Постраждала від таких махінацій і волинянка Катерина. Вона шукала недорогу квартиру для оренди, поки шукала – збідніла на 6 тисяч гривень. Постраждаларозповіла, що переказала гроші шахраєві, який нібито мешкав у Нововолинську.Досвідчені посередники розповідають, що це одна із найулюбленіших схем шахраїв. На сайтах оголошень можна знайти інформацію про оренду квартир із гарним ремонтом за помірковані ціни. Шахраї переконують жертву, що є велика черга на оглядини, а тому вимагають половину оренди переказати як завдаток. А після того, як отримають гроші, зникають.Цього року на Волині зафіксували майже 500 випадків квартирних шахрайств, - зазначили у ГУНП в області.

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