На Волині стартує сезон полювання на пернатих

На Волині 4 серпня о 16.00 відкривається сезон полювання на пернату дичину. Тож перед природоохоронними органами постають завдання організації контролю за безпечним використанням вогнепальної зброї на полюванні, її перевезення та недопущення випадків браконьєрства.Про це повідомили у СК ГУНП в області.Як свідчить статистика, упродовж мисливського сезону реєструються непоодинокі випадки порушень правил полювання, перевезення, використання вогнепальної зброї, що призводить до поранень, а то і до загибелі людей.Так, у минулому році на території Волинської області трапилися 2 надзвичайні події, пов’язанні із неналежним поводженням із мисливською зброєю, у результаті яких 1 чоловік загинув, ще 1 отримав вогнепальне поранення.Право полювати мисливцю дає наявність комплекту документів, до якого входять: дозвіл на зброю, посвідчення мисливця, контрольна картка, картка відстрілу дичини.За відсутності тих чи інших дозвільних документів передбачена відповідальність. Зокрема за відсутності дозвільних документів на зброю, відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.Варто пам’ятати, що головною умовою безпеки під час поводження з мисливською вогнепальною зброєю є тверде знання та чітке виконання правил її експлуатації, сувора дисципліна громадян, у тому числі – і на полюванні.– направляти зброю на людину або домашніх тварин;– передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши і не розрядивши;– стріляти без необхідності.Категорично забороняється полювати у темну пору доби та перед полюванням і під час його проведення вживати спиртні напої. Особи у нетверезому стані до полювання не допускаються.Керівники полювання, єгері, начальники команд, які допустили проведення мисливства без відповідного інструктажу і дозволили участь у полюванні особам у нетверезому стані, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.