Сморід і грибок: лучанка з малою дитиною мешкає у затопленій квартирі

Діана Волкова скаржиться, що її квартиру періодично затоплює через забиту каналізацію.



Про це йдеться в сюжеті



В оселі лучанки – стіни мокрі, у деяких місцях повідставали шпалери, з’явився грибок. Через надмірну вологість у коридорі не працює електропроводка. Це триває уже близько місяця. Причина, каже жінка, – прорвана труба і забита каналізація.



«Викликали комунальників. Приїхали, розвели руками», - каже Діана Волкова.



Найбільше вона переймається тим, що в квартирі перебуває її маленька донька. А такі умови проживання можуть нашкодити здоров’ю дитини. Жінка просила комунальників полагодити, але ті відклали справу на потім.



Тим часом директор ЖКП № 3, яке обслуговує будинок, запевняє: підлеглі ремонтували каналізацію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкаскаржиться, що її квартиру періодично затоплює через забиту каналізацію.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу В оселі лучанки – стіни мокрі, у деяких місцях повідставали шпалери, з’явився грибок. Через надмірну вологість у коридорі не працює електропроводка. Це триває уже близько місяця. Причина, каже жінка, – прорвана труба і забита каналізація.«Викликали комунальників. Приїхали, розвели руками», - каже Діана Волкова.Найбільше вона переймається тим, що в квартирі перебуває її маленька донька. А такі умови проживання можуть нашкодити здоров’ю дитини. Жінка просила комунальників полагодити, але ті відклали справу на потім.Тим часом директор ЖКП № 3, яке обслуговує будинок, запевняє: підлеглі ремонтували каналізацію.

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