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Сморід і грибок: лучанка з малою дитиною мешкає у затопленій квартирі

Сморід і грибок: лучанка з малою дитиною мешкає у затопленій квартирі
Лучанка Діана Волкова скаржиться, що її квартиру періодично затоплює через забиту каналізацію.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

В оселі лучанки – стіни мокрі, у деяких місцях повідставали шпалери, з’явився грибок. Через надмірну вологість у коридорі не працює електропроводка. Це триває уже близько місяця. Причина, каже жінка, – прорвана труба і забита каналізація.

«Викликали комунальників. Приїхали, розвели руками», - каже Діана Волкова.

Найбільше вона переймається тим, що в квартирі перебуває її маленька донька. А такі умови проживання можуть нашкодити здоров’ю дитини. Жінка просила комунальників полагодити, але ті відклали справу на потім.

Тим часом директор ЖКП № 3, яке обслуговує будинок, запевняє: підлеглі ремонтували каналізацію.



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Теги: проблема, Луцьк
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