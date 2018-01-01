Сморід і грибок: лучанка з малою дитиною мешкає у затопленій квартирі
Сьогодні, 00:47
Лучанка Діана Волкова скаржиться, що її квартиру періодично затоплює через забиту каналізацію.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
В оселі лучанки – стіни мокрі, у деяких місцях повідставали шпалери, з’явився грибок. Через надмірну вологість у коридорі не працює електропроводка. Це триває уже близько місяця. Причина, каже жінка, – прорвана труба і забита каналізація.
«Викликали комунальників. Приїхали, розвели руками», - каже Діана Волкова.
Найбільше вона переймається тим, що в квартирі перебуває її маленька донька. А такі умови проживання можуть нашкодити здоров’ю дитини. Жінка просила комунальників полагодити, але ті відклали справу на потім.
Тим часом директор ЖКП № 3, яке обслуговує будинок, запевняє: підлеглі ремонтували каналізацію.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
В оселі лучанки – стіни мокрі, у деяких місцях повідставали шпалери, з’явився грибок. Через надмірну вологість у коридорі не працює електропроводка. Це триває уже близько місяця. Причина, каже жінка, – прорвана труба і забита каналізація.
«Викликали комунальників. Приїхали, розвели руками», - каже Діана Волкова.
Найбільше вона переймається тим, що в квартирі перебуває її маленька донька. А такі умови проживання можуть нашкодити здоров’ю дитини. Жінка просила комунальників полагодити, але ті відклали справу на потім.
Тим часом директор ЖКП № 3, яке обслуговує будинок, запевняє: підлеглі ремонтували каналізацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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