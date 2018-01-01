Директор рожищенського притулку прокоментував скандал. ВІДЕО

Леонід Матвійчук вважає надуманими звинувачення про знущання над вихованцями.



Про це він заявив у коментарі для ЗМІ, - йдеться у





У Рожищенському притулку для дітей розслідують побиття неповнолітніх. Регіональний координатор уповноваженого з прав людини Віталій Єлов зазначив: «В процесі моніторингу ми від дітей дізналися про факти насилля щодо них. Це підтверджувалося певними знаками на тілі. Мова йде про десь до 10 дітей».



Головний спеціаліст секретаріату Уповноваженого з прав людини Олена Прашко додала: «Це заява не перша. І органи Нацполіції, наскільки ми зрозуміли, і ювенальної поліції знали вже про такі випадки. Ми знаємо, що дитина, яка зараз в розшуку, вона була також вихованцем цього притулку. Зараз справа полягає в тому, що в державі іде процес деінституціалізації. Такі притулки – це не місце для дітей, які потрапили в складні життєві умови».



Тим часом директор притулку всі звинувачення заперечує.



«Про сліди крові. Якщо ви в себе десь побачите речі в крові, то це не буде означати для вас зробити висновки, які не мають відношення або якась фантастика, яка не має відношення до тої крові, яка з’явилася у вас. Це, мені здається, один із розряду надуманих речей, для того щоб підігріти цю ситуацію. У нас є різний контингент, і протягом 20 років сама значна частина складних, дуже складних дітей, які мають судимість, ми знаходили спільну мову. І якісь недоречності не є закономірністю і не можуть служити тому, що капля крові може давати для розвитку якихось версій, які будуть абсурдними з точки зору нашого закладу», - сказав Леонід Матвійчук.





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