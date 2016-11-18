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У Луцьку сфотографували літак-лабораторію

У Луцьку сфотографували літак-лабораторію
На Луцький військовий аеродром прибув літак-лабораторія Ан-26КПА зі складу 456-ї бригади транспортної авіації (аеродром Гавришівка (Вінниця).

Його прохід над Вишковом і посадку на Луцькому військовому аеродромі зняв на відео активіст Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» Богдан Горошок, - передає Волинська правда.

Підготовка до передислокації на Луцький військовий аеродром з аеродрома Кульбакіно (Миколаїв) 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Івановича Покришкіна триває. Нагадаємо, 31 липня на Луцький військовий аеродром з аеродрома Кульбакіно (Миколаїв) прилетів перший борт зі складу бригади.

Одним з етапів підготовки є обов’язковий обліт усіх радіотехнічних засобів Луцького військового аеродрому з метою перевірки їх функціонування та точності налаштування для майбутнього забезпечення польотів.

З цією метою прибув літак-лабораторія Ан-26КПА.

У Луцьку сфотографували літак-лабораторію
У Луцьку сфотографували літак-лабораторію
У Луцьку сфотографували літак-лабораторію
У Луцьку сфотографували літак-лабораторію

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Теги: літак, Луцьк
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