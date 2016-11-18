У Луцьку сфотографували літак-лабораторію





Його прохід над Вишковом і посадку на Луцькому військовому аеродромі зняв на відео активіст Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» Богдан Горошок, - передає



Підготовка до передислокації на Луцький військовий аеродром з аеродрома Кульбакіно (Миколаїв) 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Івановича Покришкіна триває. Нагадаємо, 31 липня на Луцький військовий аеродром з аеродрома Кульбакіно (Миколаїв) прилетів перший борт зі складу бригади.



Одним з етапів підготовки є обов’язковий обліт усіх радіотехнічних засобів Луцького військового аеродрому з метою перевірки їх функціонування та точності налаштування для майбутнього забезпечення польотів.



З цією метою прибув літак-лабораторія Ан-26КПА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Луцький військовий аеродром прибув літак-лабораторія Ан-26КПА зі складу 456-ї бригади транспортної авіації (аеродром Гавришівка (Вінниця).Його прохід над Вишковом і посадку на Луцькому військовому аеродромі зняв на відео активіст Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ», - передає Волинська правда Підготовка до передислокації на Луцький військовий аеродром з аеродрома Кульбакіно (Миколаїв) 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Івановича Покришкіна триває. Нагадаємо, 31 липня на Луцький військовий аеродром з аеродрома Кульбакіно (Миколаїв) прилетів перший борт зі складу бригади.Одним з етапів підготовки є обов’язковий обліт усіх радіотехнічних засобів Луцького військового аеродрому з метою перевірки їх функціонування та точності налаштування для майбутнього забезпечення польотів.З цією метою прибув літак-лабораторія Ан-26КПА.

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