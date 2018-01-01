вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани ігнорують поради лікарів щодо засмаги

Лучани ігнорують поради лікарів щодо засмаги
Попри застереження лікарів про небезпеку засмаги, на центральному пляжі Луцька – чимало відпочивальників.

Про це повідомляє 12 канал.

Питання, чи засмагати, влітку вельми актуальне. Нещодавно у Facebook виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про шкоду надмірної засмаги для здоров’я людини.

Окрім ризику меланоми, надмірна засмага шкодить зовнішньому вигляду. Ультрафіолет зменшує пружність та еластичність шкіри. Від цього – стверджують лікарі – вона швидше старіє.

Лікар-терапевт Волинської обласної клінічної лікарні Василь Іщук розповів: «Перші дні засмагання печуть свою шкіру до такої міри, що це вже опіки. А це інтоксикація організму, навантаження велике»

Втім, на центральному луцькому пляжі – чимало відпочивальників. І далеко не всі поділяють побоювання медиків.

«Насправді набагато краще виглядає тіло і на зиму залишається приємний колір на тілі», - вважає Іра.

«Якщо випадає можливість, то засмагаю», - ділиться враженнями Андрій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: засмага, цікаво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани ігнорують поради лікарів щодо засмаги
Сьогодні, 06:13
Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи
Сьогодні, 04:38
На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів
Сьогодні, 03:57
Волинян просять попереджати про полювання біля кордону
Сьогодні, 02:47
Селяни заборонили луцькій мерії розширювати звалище у Брищі
Сьогодні, 01:54
Схожі новини
Супрун розвінчала міф про засмагу Супрун розвінчала міф про засмагу
17 липень, 02:02
Фотографа здивувала пташина на Волині. ФОТО Фотографа здивувала пташина на Волині. ФОТО
Сьогодні, 00:09
Світязь із висоти пташиного польоту: чарівне відео Світязь із висоти пташиного польоту: чарівне відео
02 серпень, 05:08
В Україні 57 парашутисток встановили видовищний світовий рекорд. ФОТО В Україні 57 парашутисток встановили видовищний світовий рекорд. ФОТО
02 серпень, 03:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани ігнорують поради лікарів щодо засмаги
Сьогодні, 06:13
 0
Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи
Сьогодні, 04:38
 0
На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів
Сьогодні, 03:57
 0
Волинян просять попереджати про полювання біля кордону
Сьогодні, 02:47
 0
Селяни заборонили луцькій мерії розширювати звалище у Брищі
Сьогодні, 01:54
 0
Медіа
відео
1/8