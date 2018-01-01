Лучани ігнорують поради лікарів щодо засмаги





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Питання, чи засмагати, влітку вельми актуальне. Нещодавно у Facebook виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про шкоду надмірної засмаги для здоров’я людини.



Окрім ризику меланоми, надмірна засмага шкодить зовнішньому вигляду. Ультрафіолет зменшує пружність та еластичність шкіри. Від цього – стверджують лікарі – вона швидше старіє.



Лікар-терапевт Волинської обласної клінічної лікарні Василь Іщук розповів: «Перші дні засмагання печуть свою шкіру до такої міри, що це вже опіки. А це інтоксикація організму, навантаження велике»



Втім, на центральному луцькому пляжі – чимало відпочивальників. І далеко не всі поділяють побоювання медиків.



«Насправді набагато краще виглядає тіло і на зиму залишається приємний колір на тілі», - вважає Іра.



«Якщо випадає можливість, то засмагаю», - ділиться враженнями Андрій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри застереження лікарів про небезпеку засмаги, на центральному пляжі Луцька – чимало відпочивальників.Про це повідомляє 12 канал Питання, чи засмагати, влітку вельми актуальне. Нещодавно у Facebook виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’ядля здоров’я людини.Окрім ризику меланоми, надмірна засмага шкодить зовнішньому вигляду. Ультрафіолет зменшує пружність та еластичність шкіри. Від цього – стверджують лікарі – вона швидше старіє.Лікар-терапевт Волинської обласної клінічної лікарнірозповів: «Перші дні засмагання печуть свою шкіру до такої міри, що це вже опіки. А це інтоксикація організму, навантаження велике»Втім, на центральному луцькому пляжі – чимало відпочивальників. І далеко не всі поділяють побоювання медиків.«Насправді набагато краще виглядає тіло і на зиму залишається приємний колір на тілі», - вважає«Якщо випадає можливість, то засмагаю», - ділиться враженнями

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