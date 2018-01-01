вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи

Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи
Поліція Волині розпочала вже два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців Рожищенського притулку.

Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому притулку в Рожищенському районі персонал закладу застосовує до вихованців фізичне насильство. Про це стало відомо під час планової перевірки установи Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

За цією інформацією правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), а також за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту.

Як відомо, директор притулку спростовує інформацію про насильство щодо вихованців притулку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, притулок, діти, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи
Сьогодні, 04:38
На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів
Сьогодні, 03:57
Волинян просять попереджати про полювання біля кордону
Сьогодні, 02:47
Селяни заборонили луцькій мерії розширювати звалище у Брищі
Сьогодні, 01:54
Сморід і грибок: лучанка з малою дитиною мешкає у затопленій квартирі
Сьогодні, 00:47
Схожі новини
Директор рожищенського притулку прокоментував скандал. ВІДЕО Директор рожищенського притулку прокоментував скандал. ВІДЕО
02 серпень, 23:07
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
02 серпень, 17:27
Директора волинського дитбудинку відсторонили від роботи Директора волинського дитбудинку відсторонили від роботи
02 серпень, 19:27
Савченко провів термінову нараду у притулку, де нібито домагались дітей Савченко провів термінову нараду у притулку, де нібито домагались дітей
02 серпень, 19:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи
Сьогодні, 04:38
 0
На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів
Сьогодні, 03:57
 0
Волинян просять попереджати про полювання біля кордону
Сьогодні, 02:47
 0
Селяни заборонили луцькій мерії розширювати звалище у Брищі
Сьогодні, 01:54
 0
Сморід і грибок: лучанка з малою дитиною мешкає у затопленій квартирі
Сьогодні, 00:47
 0
Медіа
відео
1/8