Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи
Сьогодні, 04:38
Поліція Волині розпочала вже два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців Рожищенського притулку.
Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.
До поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому притулку в Рожищенському районі персонал закладу застосовує до вихованців фізичне насильство. Про це стало відомо під час планової перевірки установи Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
За цією інформацією правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), а також за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту.
Як відомо, директор притулку спростовує інформацію про насильство щодо вихованців притулку.
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Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.
До поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому притулку в Рожищенському районі персонал закладу застосовує до вихованців фізичне насильство. Про це стало відомо під час планової перевірки установи Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
За цією інформацією правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), а також за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту.
Як відомо, директор притулку спростовує інформацію про насильство щодо вихованців притулку.
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