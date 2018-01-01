Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи

Поліція Волині розпочала вже два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців Рожищенського притулку.Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.До поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому притулку в Рожищенському районі персонал закладу. Про це стало відомо під час планової перевірки установи Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.За цією інформацією правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), а також за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.На даний час поліцейські з’ясовують усіЯк відомо, директор притулкупро насильство щодо вихованців притулку.