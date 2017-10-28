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Волинян просять попереджати про полювання біля кордону

Волинян просять попереджати про полювання біля кордону
Полювання у прикордонній смузі можливе за умови обов’язкового інформування Держприкордонслужби.

Про це повідомили у Луцькому прикордонному загоні.

У зв'язку із початком проведення полювання на території Любешівського району керівництво відділу прикордонної служби «Дольськ» нагадало волинянам про істотний правовий нюанс.

Відповідно до законодавства, полювання у прикордонній смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання.

«Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв'язку або електронної пошти», - попередили прикордонники.

Нагадаємо, 4 серпня стартує сезон полювання на пернату дичину.

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Теги: полювання, Волинь
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