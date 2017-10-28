Волинян просять попереджати про полювання біля кордону

Полювання у прикордонній смузі можливе за умови обов’язкового інформування Держприкордонслужби.Про це повідомили у Луцькому прикордонному загоні.У зв'язку із початком проведення полювання на території Любешівського району керівництво відділу прикордонної служби «Дольськ» нагадало волинянам про істотний правовий нюанс.Відповідно до законодавства, полювання у прикордонній смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання.«Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв'язку або електронної пошти», - попередили прикордонники.Нагадаємо, 4 серпняна пернату дичину.