Волинян просять попереджати про полювання біля кордону
Сьогодні, 02:47
Полювання у прикордонній смузі можливе за умови обов’язкового інформування Держприкордонслужби.
Про це повідомили у Луцькому прикордонному загоні.
У зв'язку із початком проведення полювання на території Любешівського району керівництво відділу прикордонної служби «Дольськ» нагадало волинянам про істотний правовий нюанс.
Відповідно до законодавства, полювання у прикордонній смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання.
«Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв'язку або електронної пошти», - попередили прикордонники.
Нагадаємо, 4 серпня стартує сезон полювання на пернату дичину.
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Про це повідомили у Луцькому прикордонному загоні.
У зв'язку із початком проведення полювання на території Любешівського району керівництво відділу прикордонної служби «Дольськ» нагадало волинянам про істотний правовий нюанс.
Відповідно до законодавства, полювання у прикордонній смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання.
«Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв'язку або електронної пошти», - попередили прикордонники.
Нагадаємо, 4 серпня стартує сезон полювання на пернату дичину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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