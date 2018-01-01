Селяни заборонили луцькій мерії розширювати звалище у Брищі
Сьогодні, 01:54
Луцьке сміттєзвалище, що у селі Брище, відмовились розширювати мешканці прилеглих до нього сіл.
Про це розповіла голова Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олена Твердохліб, - передає інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, полігон у селі Брище пропонували розширити на чотири гектари.
З таким проханням до Луцької РДА звернулась Луцька міська рада. Мовляв, місце на полігоні закінчується.
Однак на громадських слуханнях мешканці громади виступили проти розширення полігону. Аргументували тим, що у Європі наразі лише закривають полігони, а не розширюють їх.
«Рада в принципі категорично проти подальшого захоронення побутових відходів у зв'язку з тим, що уже вступив в дію закон про сортування сміття, і потрібно його виконувати. Потрібно починати боротися з тим сміттєвим колапсом, який в принципі уже на нас наступає. Громадські слухання ми проводили швидше для себе, аби почути думку людей. Бо рада ОТГ і так не проголосувала б за розширення полігону», - каже голова громади Олена Твердохліб.
З її слів, земельна ділянка у селі Сирники, яку розглядали для виділення під нову чергу полігону, належить громаді. А тому без згоди мешканців нічого на ній робити не можна.
«Копати там заборонено. Якщо якісь дії будуть проводитись, значить будемо викликати поліцію», - додала очільниця ОТГ.
Олена Твердохліб каже, наразі є ідея, як звільнити місце на полігоні. Зокрема власники сортувальної лінії у Брищі пропонують заселити звалище спеціальними бактеріями. Вони повинні прискорити процес гниття. Найближчим часом метод планують випробувати.
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Про це розповіла голова Княгининівської об’єднаної територіальної громади Олена Твердохліб, - передає інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, полігон у селі Брище пропонували розширити на чотири гектари.
З таким проханням до Луцької РДА звернулась Луцька міська рада. Мовляв, місце на полігоні закінчується.
Однак на громадських слуханнях мешканці громади виступили проти розширення полігону. Аргументували тим, що у Європі наразі лише закривають полігони, а не розширюють їх.
«Рада в принципі категорично проти подальшого захоронення побутових відходів у зв'язку з тим, що уже вступив в дію закон про сортування сміття, і потрібно його виконувати. Потрібно починати боротися з тим сміттєвим колапсом, який в принципі уже на нас наступає. Громадські слухання ми проводили швидше для себе, аби почути думку людей. Бо рада ОТГ і так не проголосувала б за розширення полігону», - каже голова громади Олена Твердохліб.
З її слів, земельна ділянка у селі Сирники, яку розглядали для виділення під нову чергу полігону, належить громаді. А тому без згоди мешканців нічого на ній робити не можна.
«Копати там заборонено. Якщо якісь дії будуть проводитись, значить будемо викликати поліцію», - додала очільниця ОТГ.
Олена Твердохліб каже, наразі є ідея, як звільнити місце на полігоні. Зокрема власники сортувальної лінії у Брищі пропонують заселити звалище спеціальними бактеріями. Вони повинні прискорити процес гниття. Найближчим часом метод планують випробувати.
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