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На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів

На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів
У Луцьку хочуть збудувати казарми поліпшеного планування № 1 на території військового містечка № 71 за 20,55 мільйона гривень.

Про намір розпочати будівництво Військова частина А3641 повідомила, оголосивши 2 серпня тендер через систему електронних закупівель Prozorro, - інформує інтернет-видання Волинь24.

Пропозиції прийматимуть до 10 серпня. Натомість аукціон має розпочатися 13 серпня.

Казарму мають збудувати у військовому містечку № 71, що на вулиці Ківерцівській, 85. Роботи планують завершити до 1 грудня 2019 року. Так, протягом перших 45 днів із моменту старту будівництва планують провести земляні роботи, а також улаштувати фундамент. Потім - улаштувати стіни, монтувати плити перекриття, вікна, утеплювати та оздоблювати фасаду та ін.

На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів

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Теги: військові, Волинь
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