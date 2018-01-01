На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів





Про намір розпочати будівництво Військова частина А3641 повідомила, оголосивши 2 серпня тендер через систему електронних закупівель Prozorro, - інформує інтернет-видання



Пропозиції прийматимуть до 10 серпня. Натомість аукціон має розпочатися 13 серпня.



Казарму мають збудувати у військовому містечку № 71, що на вулиці Ківерцівській, 85. Роботи планують завершити до 1 грудня 2019 року. Так, протягом перших 45 днів із моменту старту будівництва планують провести земляні роботи, а також улаштувати фундамент. Потім - улаштувати стіни, монтувати плити перекриття, вікна, утеплювати та оздоблювати фасаду та ін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть збудувати казарми поліпшеного планування № 1 на території військового містечка № 71 за 20,55 мільйона гривень.Про намір розпочати будівництво Військова частина А3641 повідомила, оголосивши 2 серпня тендер через систему електронних закупівель Prozorro, - інформує інтернет-видання Волинь24 Пропозиції прийматимуть до 10 серпня. Натомість аукціон має розпочатися 13 серпня.Казарму мають збудувати у військовому містечку № 71, що на вулиці Ківерцівській, 85. Роботи планують завершити до 1 грудня 2019 року. Так, протягом перших 45 днів із моменту старту будівництва планують провести земляні роботи, а також улаштувати фундамент. Потім - улаштувати стіни, монтувати плити перекриття, вікна, утеплювати та оздоблювати фасаду та ін.

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