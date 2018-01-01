«Ледь квартиру вивітрила»: лучанка поскаржилася на гнилу рибу з супермаркету
Сьогодні, 08:25
Лучанці продали гнилу рибу у одному із супермаркетів міста.
Про це написала Ірина Струк у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».
«Ось таку «вкусняшку» купила у магазині «Колібріс» на вул. Гордіюк (навпроти Глобусу). Це скумбрія свіжозаморожена, а по факту – стара і гнила!» – обурюється лучанка.
«Після розморожування ледь квартиру вивітрила!! Назад не занесла, тому що везти її з ДПЗ на 33 в 30 жару якось не ризикнула», – зазначила Ірина Струк.
Вона запевнила, що обов'язково повернеться до магазину і «подякує».
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Про це написала Ірина Струк у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».
«Ось таку «вкусняшку» купила у магазині «Колібріс» на вул. Гордіюк (навпроти Глобусу). Це скумбрія свіжозаморожена, а по факту – стара і гнила!» – обурюється лучанка.
«Після розморожування ледь квартиру вивітрила!! Назад не занесла, тому що везти її з ДПЗ на 33 в 30 жару якось не ризикнула», – зазначила Ірина Струк.
Вона запевнила, що обов'язково повернеться до магазину і «подякує».
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