«Ледь квартиру вивітрила»: лучанка поскаржилася на гнилу рибу з супермаркету

Лучанці продали гнилу рибу у одному із супермаркетів міста.Про це написалау Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».«Ось таку «вкусняшку» купила у магазині «Колібріс» на вул. Гордіюк (навпроти Глобусу). Це скумбрія свіжозаморожена, а по факту – стара і гнила!» – обурюється лучанка.«Після розморожування ледь квартиру вивітрила!! Назад не занесла, тому що везти її з ДПЗ на 33 в 30 жару якось не ризикнула», – зазначила Ірина Струк.Вона запевнила, що обов'язково повернеться до магазину і «подякує».