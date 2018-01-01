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«Ледь квартиру вивітрила»: лучанка поскаржилася на гнилу рибу з супермаркету

«Ледь квартиру вивітрила»: лучанка поскаржилася на гнилу рибу з супермаркету
Лучанці продали гнилу рибу у одному із супермаркетів міста.

Про це написала Ірина Струк у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».

«Ось таку «вкусняшку» купила у магазині «Колібріс» на вул. Гордіюк (навпроти Глобусу). Це скумбрія свіжозаморожена, а по факту – стара і гнила!» – обурюється лучанка.

«Після розморожування ледь квартиру вивітрила!! Назад не занесла, тому що везти її з ДПЗ на 33 в 30 жару якось не ризикнула», – зазначила Ірина Струк.

Вона запевнила, що обов'язково повернеться до магазину і «подякує».
«Ледь квартиру вивітрила»: лучанка поскаржилася на гнилу рибу з супермаркету
«Ледь квартиру вивітрила»: лучанка поскаржилася на гнилу рибу з супермаркету
«Ледь квартиру вивітрила»: лучанка поскаржилася на гнилу рибу з супермаркету
«Ледь квартиру вивітрила»: лучанка поскаржилася на гнилу рибу з супермаркету

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Теги: супермаркет, продукт, товар, проблема, Луцьк
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