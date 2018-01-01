До Ізраїлю відправили майже 19 тонн переробленої волинської ягоди. ФОТО





Свою продукцію підприємство експортує також в Німеччину, Канаду, США, Польщу, Китай, Туреччину, - пише



Зараз ведуться переговори щодо поставок продукції консервного цеху у Словаччину та країни Прибалтики.



Консервний цех ‒ у підпорядкуванні ДП «Цуманського лісгоспу», розташованого на території Цуманської ОТГ. У складі лісгоспу ‒ 7 лісництв, автоколона, станція, де відвантажуються вагони, лісопереробний комплекс, автоколона, склад та 2 кафе.



«Такий консервний цех – це родзинка нашого краю, адже ніде, окрім Волині, подібних цехів на території лісгоспів немає», – розповів голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.



Відлік своєї історії консервний цех веде з початку 80-х років, коли Волинь стала піонером у переробці не деревних ресурсів в Україні. Спершу це був пункт переробки березового соку, проте за роки роботи працівники цеху наростили асортимент і сьогодні виробляють більш як шістдесят видів продукції. Це – соки, варення, джеми, компоти, грибні консерви, а також овочева група, яка вирощується у власній теплиці, – огірки, помідори та кабачки, для яких застосовуються тільки органічні добрива.



Працівники консервного цеху впевнені: виробник має дуже тонко відчувати споживача та його потреби. Адже кожен, хто заходить в магазин, спочатку бачить етикетку та зовнішній вигляд, а не те, що всередині. Хто дочитається скільки там «ешок», а хто й не дочитається, бо часто виробник подає таку інформацію дрібним шрифтом.



Більшість виробників в ягоду дають багато наповнювачів та підсолоджувачів, а самої ягоди там залишається мізер. Тому в сучасних умовах на підприємстві відійшли від протертої ягоди, хоча в свій час в нас переважала саме протерта ягода та варення. Тут виготовляють подрібнену ягоду. Адже споживач, який відкриє банку має можливість побачити насінину, шкірку і зрозуміти, що це натуральна ягода.



«Вся наша продукція екологічно чиста, хоча зараз багато виробників, для того, щоб здешевити виробництво продукції, намагаються використовувати замінники цукру, які мають згубну дію на організм людини. Ми практикуємо тільки натуральні інгредієнти і маємо асортимент як для звичайного споживача, так і для людей з цукровим діабетом.



Ми дуже маленьке підприємство, проте навіть у найважчі часи вистояли саме завдяки виготовленню натурального продукту», – розповіла начальниця консервного цеху Зінаїда Рябчун.



Заготовляють ягоду, зібрану у лісництвах, закупівлі у населення тут не практикують. Уся продукція проходить радіологічний контроль, з якої б зони вона не була. Це стосується і сировини і готової продукції. У цеху є власний радіометр та лабораторія.



Кожен замовник має свої вимоги до фасування та якості продукції. Залежно від побажання замовника, продукція розфасовується у найрізноманітнішу тару, наприклад є 30-ти грамові та 50-грамові баночки, які реалізовуються у кафе як разові.



Перш, ніж підписати контракт із Сполученими Штатами, волиняни вели переговори більше року: відсилали свої зразки, замовники їх випробовували.



«У минулому році був навіть запит, щоб саме для американського споживача розробити технологію натурального соку. Ми зробили це. Там немає лимонної кислоти і сік без цукру. Такий, як з-під берези природа дала, тільки ми дали теплову обробку. Ми отримали на нього статус органічного.



Зараз розширюємо лінійку соків не лише із березового, а й розробляємо цілий ряд декупажованих соків. Працюємо також над органікою ягоди, адже маємо для цього потужну сировинну базу. Хочемо дари лісу віддати людям і вони має бути справжніми та натуральними», – пояснила Зінаїда Рябчун.



Консервний цех працює впродовж всього року. В міжсезоння виготовляють напої. Зінаїда Рябчун пригадала, що колись тут переробляли навіть дичину, особливо взимку. Не так давно в цеху виробляли і алкогольні вироби, зокрема бальзами, за розробленими технологіями та рецептурами. Але, зважаючи на велику вартість ліцензії, змушені були відмовитись від цього виробництва.



Ольга МАКАРЕНКО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Консервний цех Цуманського лісгоспу відправив 16 тисяч банок переробленої ягоди в Ізраїль.Свою продукцію підприємство експортує також в Німеччину, Канаду, США, Польщу, Китай, Туреччину, - пише Район.Бізнес Зараз ведуться переговори щодо поставок продукції консервного цеху у Словаччину та країни Прибалтики.Консервний цех ‒ у підпорядкуванні ДП «Цуманського лісгоспу», розташованого на території Цуманської ОТГ. У складі лісгоспу ‒ 7 лісництв, автоколона, станція, де відвантажуються вагони, лісопереробний комплекс, автоколона, склад та 2 кафе.«Такий консервний цех – це родзинка нашого краю, адже ніде, окрім Волині, подібних цехів на території лісгоспів немає», – розповів голова Цуманської ОТГВідлік своєї історії консервний цех веде з початку 80-х років, коли Волинь стала піонером у переробці не деревних ресурсів в Україні. Спершу це був пункт переробки березового соку, проте за роки роботи працівники цеху наростили асортимент і сьогодні виробляють більш як шістдесят видів продукції. Це – соки, варення, джеми, компоти, грибні консерви, а також овочева група, яка вирощується у власній теплиці, – огірки, помідори та кабачки, для яких застосовуються тільки органічні добрива.Працівники консервного цеху впевнені: виробник має дуже тонко відчувати споживача та його потреби. Адже кожен, хто заходить в магазин, спочатку бачить етикетку та зовнішній вигляд, а не те, що всередині. Хто дочитається скільки там «ешок», а хто й не дочитається, бо часто виробник подає таку інформацію дрібним шрифтом.Більшість виробників в ягоду дають багато наповнювачів та підсолоджувачів, а самої ягоди там залишається мізер. Тому в сучасних умовах на підприємстві відійшли від протертої ягоди, хоча в свій час в нас переважала саме протерта ягода та варення. Тут виготовляють подрібнену ягоду. Адже споживач, який відкриє банку має можливість побачити насінину, шкірку і зрозуміти, що це натуральна ягода.«Вся наша продукція екологічно чиста, хоча зараз багато виробників, для того, щоб здешевити виробництво продукції, намагаються використовувати замінники цукру, які мають згубну дію на організм людини. Ми практикуємо тільки натуральні інгредієнти і маємо асортимент як для звичайного споживача, так і для людей з цукровим діабетом.Ми дуже маленьке підприємство, проте навіть у найважчі часи вистояли саме завдяки виготовленню натурального продукту», – розповіла начальниця консервного цехуЗаготовляють ягоду, зібрану у лісництвах, закупівлі у населення тут не практикують. Уся продукція проходить радіологічний контроль, з якої б зони вона не була. Це стосується і сировини і готової продукції. У цеху є власний радіометр та лабораторія.Кожен замовник має свої вимоги до фасування та якості продукції. Залежно від побажання замовника, продукція розфасовується у найрізноманітнішу тару, наприклад є 30-ти грамові та 50-грамові баночки, які реалізовуються у кафе як разові.Перш, ніж підписати контракт із Сполученими Штатами, волиняни вели переговори більше року: відсилали свої зразки, замовники їх випробовували.«У минулому році був навіть запит, щоб саме для американського споживача розробити технологію натурального соку. Ми зробили це. Там немає лимонної кислоти і сік без цукру. Такий, як з-під берези природа дала, тільки ми дали теплову обробку. Ми отримали на нього статус органічного.Зараз розширюємо лінійку соків не лише із березового, а й розробляємо цілий ряд декупажованих соків. Працюємо також над органікою ягоди, адже маємо для цього потужну сировинну базу. Хочемо дари лісу віддати людям і вони має бути справжніми та натуральними», – пояснила Зінаїда Рябчун.Консервний цех працює впродовж всього року. В міжсезоння виготовляють напої. Зінаїда Рябчун пригадала, що колись тут переробляли навіть дичину, особливо взимку. Не так давно в цеху виробляли і алкогольні вироби, зокрема бальзами, за розробленими технологіями та рецептурами. Але, зважаючи на велику вартість ліцензії, змушені були відмовитись від цього виробництва.

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