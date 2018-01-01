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Подробиці пожежі у луцькому «Бім-Бомі»: з вогню врятували пенсіонерку

Подробиці пожежі у луцькому «Бім-Бомі»: з вогню врятували пенсіонерку
У центрі Луцька в 9-ти поверховому житловому будинку на вулиці Лесі Українки, 67, горіла квартира.

інцидент трапився 2 серпня о 20:07, - пише Управління ДСНС у Волинській області.

За викликом через 3 хвилини прибули рятувальники. Вогонь господарював у квартирі на 2-у поверсі.

За свідченням мешканців будинку, в квартирі проживала 91-річна бабуся, тому всі зусилля рятувальників були спрямовані на її пошук. Господарку помешкання вдалось віднайти в шафі, куди вона сховалась від диму та вогню. Рятувальники винесли потерпілу на вулицю, передали медикам і каретою "швидкої" пенсіонерку госпіталізували до міської лікарні для надання допомоги.

Для гасіння пожежі вогнеборці застосували спеціальний пожежний ствол, щоб мінімізувати збитки від пролитої води на першому поверсі і о 20:18 пожежа була ліквідована.

Ймовірною причиною лиха стало необережне поводження з вогнем мешканців верхніх поверхів - хтось кинув недопалок, який потрапив на балкон і спричинив пожежу.

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Теги: пожежа, Луцьк
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