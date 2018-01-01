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Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників

Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Волинський атовець, кіборг Віталій Пясецький обурився тим, що Олександр Волянюк, який їздив на «кремлівський шабаш» в Брянськ, взяв участь в урочистостях десантників вчора, 2 серпня.

Про це Пясецький написав на своїй сторінці у Facebook.

«День ВДВ з присмаком вати на губах», - написав він.

Кіборг додав, що йому гидко дивитися на те, як Волянюк «лупашить селфачі» з пам’ятних урочистостей, під час яких десантники згадують загиблих у війні побратимів.





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Теги: Олександр Волянюк, Віталій Пясецький, кіборг, десантники, Волинь, вибір редактора
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