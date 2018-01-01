Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників

Віталій Пясецький обурився тим, що Олександр Волянюк, який



Про це Пясецький написав на своїй сторінці у Facebook.



«День ВДВ з присмаком вати на губах», - написав він.



Кіборг додав, що йому гидко дивитися на те, як Волянюк «лупашить селфачі» з пам’ятних урочистостей, під час яких десантники згадують загиблих у війні побратимів.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський атовець, кіборгобурився тим, що, який їздив на «кремлівський шабаш» в Брянськ, взяв участь в урочистостях десантників вчора, 2 серпня.Про це Пясецький написав на своїй сторінці у Facebook.«День ВДВ з присмаком вати на губах», - написав він.Кіборг додав, що йому гидко дивитися на те, як Волянюк «лупашить селфачі» з пам’ятних урочистостей, під час яких десантники згадують загиблих у війні побратимів.

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