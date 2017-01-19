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На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО

На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 3 серпня, стартує фестиваль "Бандерштат 2018". На місці уже облаштували сцени, встановили вказівники, зробили плавучий міст через Стир. А також вже стоїть наметове містечко.

Зі сторони Рованців облаштували спеціальну зону для купання. Відтак, там чергують два водолази, медсестра, керівник і водій.

На іншому боці Стиру, де міський пляж, теж чергують рятувальники.

Нагадаємо, що музичне дійство триватиме впродовж трьох днів із 3 до 5 серпня у селі Рованці, що під Луцьком.

На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО

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Теги: Бандерштат, підготовка, купання, рятувальники
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