На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО





Зі сторони Рованців облаштували спеціальну зону для купання. Відтак, там чергують два водолази, медсестра, керівник і водій.



На іншому боці Стиру, де міський пляж, теж чергують рятувальники.



Нагадаємо, що музичне дійство триватиме впродовж трьох днів із 3 до 5 серпня у селі Рованці, що під Луцьком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 3 серпня, стартує фестиваль "Бандерштат 2018". На місці уже облаштували сцени, встановили вказівники, зробили плавучий міст через Стир. А також вже стоїть наметове містечко.Зі сторони Рованців облаштували спеціальну зону для купання. Відтак, там чергують два водолази, медсестра, керівник і водій.На іншому боці Стиру, де міський пляж, теж чергують рятувальники.Нагадаємо, що музичне дійство триватиме впродовж трьох днів із 3 до 5 серпня у селі Рованці, що під Луцьком.

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