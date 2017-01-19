На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
Сьогодні, 10:30
У Луцьку сьогодні, 3 серпня, стартує фестиваль "Бандерштат 2018". На місці уже облаштували сцени, встановили вказівники, зробили плавучий міст через Стир. А також вже стоїть наметове містечко.
Зі сторони Рованців облаштували спеціальну зону для купання. Відтак, там чергують два водолази, медсестра, керівник і водій.
На іншому боці Стиру, де міський пляж, теж чергують рятувальники.
Нагадаємо, що музичне дійство триватиме впродовж трьох днів із 3 до 5 серпня у селі Рованці, що під Луцьком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зі сторони Рованців облаштували спеціальну зону для купання. Відтак, там чергують два водолази, медсестра, керівник і водій.
На іншому боці Стиру, де міський пляж, теж чергують рятувальники.
Нагадаємо, що музичне дійство триватиме впродовж трьох днів із 3 до 5 серпня у селі Рованці, що під Луцьком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс
Сьогодні, 10:58
У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 10:48
На «Бандерштаті» облаштували спеціальну зону для купання. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Сьогодні, 10:26
Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждала велосипедистка
Сьогодні, 10:01