Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс
Сьогодні, 10:58
На Волині судили наркоконтрабандиста, який хотів провезти у Польщу канабіс.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Улітку 2017 року чоловік, який мешкає у Варшаві, перебуваючи в Україні, придбав понад півкілограма канабісу, запакував у шість пакунків, помістив до запасного колеса власного авто та мав намір перевезти через державний кордон у Республіку Польща для власного вживання.
Над ранок 24 серпня 2017 року у пункті пропуску «Устилуг» Волинської митниці ДФС наркотичний засіб у зловмисника виявили і вилучили правоохоронці.
Володимир-Волинський міський суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ст. 305 та ч.2 ст. 309 КК України, призначив йому покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.
Окрім того, автомобіль, яким чоловік намагався перевезти наркотичний засіб через кордон, конфісковано у дохід держави.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Улітку 2017 року чоловік, який мешкає у Варшаві, перебуваючи в Україні, придбав понад півкілограма канабісу, запакував у шість пакунків, помістив до запасного колеса власного авто та мав намір перевезти через державний кордон у Республіку Польща для власного вживання.
Над ранок 24 серпня 2017 року у пункті пропуску «Устилуг» Волинської митниці ДФС наркотичний засіб у зловмисника виявили і вилучили правоохоронці.
Володимир-Волинський міський суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ст. 305 та ч.2 ст. 309 КК України, призначив йому покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.
Окрім того, автомобіль, яким чоловік намагався перевезти наркотичний засіб через кордон, конфісковано у дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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