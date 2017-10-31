На Волині хлопець через вікно заліз у будинок та викрав гроші
Сьогодні, 11:08
В Іваничівському районі 18-річний хлопець серед ночі через вікно заліз у будинок та викрав з нього 5 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
Учора, 2 серпня, із заявою до поліції звернулася 21-річна жителька Іваничівського району. Жінка повідомила, що вночі, через вікно, до її будинку проник невідомий та викрав гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тисяч гривень.
Дільничні офіцери поліції спільно із співробітниками кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 18-річний житель сусіднього села. Викрадені зловмисником гроші поліцейські вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
Учора, 2 серпня, із заявою до поліції звернулася 21-річна жителька Іваничівського району. Жінка повідомила, що вночі, через вікно, до її будинку проник невідомий та викрав гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тисяч гривень.
Дільничні офіцери поліції спільно із співробітниками кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 18-річний житель сусіднього села. Викрадені зловмисником гроші поліцейські вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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