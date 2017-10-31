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На Волині хлопець через вікно заліз у будинок та викрав гроші

На Волині хлопець через вікно заліз у будинок та викрав гроші
В Іваничівському районі 18-річний хлопець серед ночі через вікно заліз у будинок та викрав з нього 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

Учора, 2 серпня, із заявою до поліції звернулася 21-річна жителька Іваничівського району. Жінка повідомила, що вночі, через вікно, до її будинку проник невідомий та викрав гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тисяч гривень.

Дільничні офіцери поліції спільно із співробітниками кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 18-річний житель сусіднього села. Викрадені зловмисником гроші поліцейські вилучили.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Фото ілюстративне.

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Теги: крадіжка, гроші, Волинь
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