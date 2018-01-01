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Чиновнику, я зичу тобі до скону дихати лише цим «ароматом», - волинська співачка про сморід у Луцьку

Чиновнику, я зичу тобі до скону дихати лише цим «ароматом», - волинська співачка про сморід у Луцьку
Луцька співачка Галина Конах розповіла, що посеред ночі її змусив прокинутися нестерпний сморід у місті.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"На годиннику майже 3 ночі. Прокинутися змусив жахливий сморід з двору. Сьогодні найнестерпніший "аромат" за усі останні три сезони! "Любий" чиновнику-лобіювальнику, роками закриваючий очі на дане "непорозуміння", я зичу тобі до скону днів своїх дихати ЛИШЕ цим "ароматом"!" - йдеться у дописі Галини.


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Теги: сморід, Луцьк, Галина Конах
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