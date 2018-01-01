Чиновнику, я зичу тобі до скону дихати лише цим «ароматом», - волинська співачка про сморід у Луцьку

Луцька співачкарозповіла, що посеред ночі її змусив прокинутися нестерпний сморід у місті.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."На годиннику майже 3 ночі. Прокинутися змусив жахливий сморід з двору. Сьогодні найнестерпніший "аромат" за усі останні три сезони! "Любий" чиновнику-лобіювальнику, роками закриваючий очі на дане "непорозуміння", я зичу тобі до скону днів своїх дихати ЛИШЕ цим "ароматом"!" - йдеться у дописі Галини.