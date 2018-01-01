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У волинянина вдома знайшли коноплю

У волинянина вдома знайшли коноплю
Поліція вилучила у 27-річного волинянина коноплю.

Дев’ять стебел коноплі правоохоронці вилучили під час проведення санкціонованого обшуку у будинку жителя Любомльського району, -інформує ГУНП у Волинської області.

Вилучені рослини направили на дослідження.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у середу, 1 серпня, співробітники управління протидії наркозлочинності вилучили у мешканців обласного центру марихуану та амфетамін.


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Теги: конопля, Волинь
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