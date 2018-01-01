У волинянина вдома знайшли коноплю
Сьогодні, 11:33
Поліція вилучила у 27-річного волинянина коноплю.
Дев’ять стебел коноплі правоохоронці вилучили під час проведення санкціонованого обшуку у будинку жителя Любомльського району, -інформує ГУНП у Волинської області.
Вилучені рослини направили на дослідження.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у середу, 1 серпня, співробітники управління протидії наркозлочинності вилучили у мешканців обласного центру марихуану та амфетамін.
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Дев’ять стебел коноплі правоохоронці вилучили під час проведення санкціонованого обшуку у будинку жителя Любомльського району, -інформує ГУНП у Волинської області.
Вилучені рослини направили на дослідження.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у середу, 1 серпня, співробітники управління протидії наркозлочинності вилучили у мешканців обласного центру марихуану та амфетамін.
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