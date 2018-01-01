У волинянина вдома знайшли коноплю





Дев’ять стебел коноплі правоохоронці вилучили під час проведення санкціонованого обшуку у будинку жителя Любомльського району, -інформує ГУНП у Волинської області.



Вилучені рослини направили на дослідження.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, що у середу, 1 серпня, співробітники управління протидії наркозлочинності вилучили у мешканців обласного центру марихуану та амфетамін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція вилучила у 27-річного волинянина коноплю.Дев’ять стебел коноплі правоохоронці вилучили під час проведення санкціонованого обшуку у будинку жителя Любомльського району, -інформує ГУНП у Волинської області.Вилучені рослини направили на дослідження.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що у середу, 1 серпня, співробітники управління протидії наркозлочинності вилучили у мешканців обласного центру марихуану та амфетамін.

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