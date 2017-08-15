вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі

У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі
У Нововолинську в багатоповерхівці на проспекті Перемоги, 2а 2-річна дівчинка, залишившись на кілька хвилин одна вдома, зачинила себе у квартирі на 4-му поверсі.

Двері відкрили за допомогою рятувальників, - пише нововолинськ.com.ua.

Подія трапилася 2 серпня. Бабуся, яка доглядала дитину відійшла по справах до сусідки. Повернувшись за деякий час, спробувала відчинити двері самостійно, однак, оцінивши ситуацію зрозуміла, що самотужки справитися невзмозі.

Рятувальники відреагували на виклик миттєво, примчавши до нововолинської багатоповерхівки буквально за лічені хвилини.

“Дитина провела годину закрита у приміщенні. Оскільки, за цей час з нею могло трапитися що завгодно, то стурбована мама звернулася до нас за допомогою. Ми відреагували на цей виклик оперативно. Приїхавши і оцінивши ситуацію, ми вирішили не зволікати. Пробрались через сушарку на балкон квартири, двері на який, були, на щастя, не замкнені. Таким чином відкрили квартиру і визволили дитину“, – зазначив Командир відділення Нововолинського міського відділу Управління ДСНС України у Волинській області Ігор Сарай.

Мама дівчинки, яка прибігла з роботи на допомогу своєї дитини, зауважила, що такий інцидент прапився вже вдруге. Вона запевнила, що з її донькою все гаразд. За її словами все обійшлося легким переляком. Матір визволеної дитини вдячна нововолинським рятувальникам за оперативну допомогу.

У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі
У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі
У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, небезпека, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
Луцькі прикордонники затримали сирійця, який велосипедом їхав до Польщі
Сьогодні, 11:53
У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі
Сьогодні, 11:51
Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У волинянина вдома знайшли коноплю
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Небезпечні пустощі: діти катаються по даху будинку в Луцьку Небезпечні пустощі: діти катаються по даху будинку в Луцьку
19 квітень, 22:02
Рятувальники попереджають волинян про пожежну небезпеку Рятувальники попереджають волинян про пожежну небезпеку
15 серпень, 2017, 11:04
У луцькій квартирі мало не згоріли діти У луцькій квартирі мало не згоріли діти
23 серпень, 2016, 12:25
Хвороба, яку важко діагностувати і яка є небезпечною для дітей Хвороба, яку важко діагностувати і яка є небезпечною для дітей
06 липень, 2016, 04:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 13:02
 0
Яким стало чорне морозиво після танення: шокуючі кадри. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:52
 0
Маленькій волинянці з вадами слуху потрібна допомога
Сьогодні, 12:41
 0
Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі
Сьогодні, 12:34
 0
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8