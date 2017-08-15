У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі





Двері відкрили за допомогою рятувальників, - пише



Подія трапилася 2 серпня. Бабуся, яка доглядала дитину відійшла по справах до сусідки. Повернувшись за деякий час, спробувала відчинити двері самостійно, однак, оцінивши ситуацію зрозуміла, що самотужки справитися невзмозі.



Рятувальники відреагували на виклик миттєво, примчавши до нововолинської багатоповерхівки буквально за лічені хвилини.



“Дитина провела годину закрита у приміщенні. Оскільки, за цей час з нею могло трапитися що завгодно, то стурбована мама звернулася до нас за допомогою. Ми відреагували на цей виклик оперативно. Приїхавши і оцінивши ситуацію, ми вирішили не зволікати. Пробрались через сушарку на балкон квартири, двері на який, були, на щастя, не замкнені. Таким чином відкрили квартиру і визволили дитину“, – зазначив Командир відділення Нововолинського міського відділу Управління ДСНС України у Волинській області Ігор Сарай.



Мама дівчинки, яка прибігла з роботи на допомогу своєї дитини, зауважила, що такий інцидент прапився вже вдруге. Вона запевнила, що з її донькою все гаразд. За її словами все обійшлося легким переляком. Матір визволеної дитини вдячна нововолинським рятувальникам за оперативну допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в багатоповерхівці на проспекті Перемоги, 2а 2-річна дівчинка, залишившись на кілька хвилин одна вдома, зачинила себе у квартирі на 4-му поверсі.Двері відкрили за допомогою рятувальників, - пише нововолинськ.com.ua Подія трапилася 2 серпня. Бабуся, яка доглядала дитину відійшла по справах до сусідки. Повернувшись за деякий час, спробувала відчинити двері самостійно, однак, оцінивши ситуацію зрозуміла, що самотужки справитися невзмозі.Рятувальники відреагували на виклик миттєво, примчавши до нововолинської багатоповерхівки буквально за лічені хвилини.“Дитина провела годину закрита у приміщенні. Оскільки, за цей час з нею могло трапитися що завгодно, то стурбована мама звернулася до нас за допомогою. Ми відреагували на цей виклик оперативно. Приїхавши і оцінивши ситуацію, ми вирішили не зволікати. Пробрались через сушарку на балкон квартири, двері на який, були, на щастя, не замкнені. Таким чином відкрили квартиру і визволили дитину“, – зазначив Командир відділення Нововолинського міського відділу Управління ДСНС України у Волинській областіМама дівчинки, яка прибігла з роботи на допомогу своєї дитини, зауважила, що такий інцидент прапився вже вдруге. Вона запевнила, що з її донькою все гаразд. За її словами все обійшлося легким переляком. Матір визволеної дитини вдячна нововолинським рятувальникам за оперативну допомогу.

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