Луцькі прикордонники затримали сирійця, який велосипедом їхав до Польщі





Про це інформує



Як з’ясувалось, іноземець до України потрапив законним шляхом. А після закінчення терміну легального перебування на території нашої країни, вирішив «пошукати щастя» у Польщі.



Стосовно іноземця склали відповідний протокол за порушення КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники відділу «Грабове» Луцького загону поблизу державного кордону затримали громадянина Сирії, який рухався у бік кордону на велосипеді.Про це інформує Держприкордонслужба України Як з’ясувалось, іноземець до України потрапив законним шляхом. А після закінчення терміну легального перебування на території нашої країни, вирішив «пошукати щастя» у Польщі.Стосовно іноземця склали відповідний протокол за порушення КУпАП.

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