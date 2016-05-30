Луцькі прикордонники затримали сирійця, який велосипедом їхав до Польщі
Сьогодні, 11:53
Прикордонники відділу «Грабове» Луцького загону поблизу державного кордону затримали громадянина Сирії, який рухався у бік кордону на велосипеді.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
Як з’ясувалось, іноземець до України потрапив законним шляхом. А після закінчення терміну легального перебування на території нашої країни, вирішив «пошукати щастя» у Польщі.
Стосовно іноземця склали відповідний протокол за порушення КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
Як з’ясувалось, іноземець до України потрапив законним шляхом. А після закінчення терміну легального перебування на території нашої країни, вирішив «пошукати щастя» у Польщі.
Стосовно іноземця склали відповідний протокол за порушення КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі
Сьогодні, 12:34
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
Луцькі прикордонники затримали сирійця, який велосипедом їхав до Польщі
Сьогодні, 11:53
У місті на Волині 2-річна дитина зачинилася в квартирі
Сьогодні, 11:51
Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:50