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Луцькі прикордонники затримали сирійця, який велосипедом їхав до Польщі

Луцькі прикордонники затримали сирійця, який велосипедом їхав до Польщі
Прикордонники відділу «Грабове» Луцького загону поблизу державного кордону затримали громадянина Сирії, який рухався у бік кордону на велосипеді.

Про це інформує Держприкордонслужба України.

Як з’ясувалось, іноземець до України потрапив законним шляхом. А після закінчення терміну легального перебування на території нашої країни, вирішив «пошукати щастя» у Польщі.

Стосовно іноземця склали відповідний протокол за порушення КУпАП.
Луцькі прикордонники затримали сирійця, який велосипедом їхав до Польщі

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Теги: сирієць, прикордонники, Польща
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