На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО





Мешканці вулиці Волинської, що знаходиться у Нововолинську застали сьогодні вранці на своєму подвір'ї загадкову і криваву «картину». Невідомий звір знищив на їх подвір'ї двадцять чотири качки, - пише



Невідома істота за одну ніч розправилась із домашніми птахами, які були зачинені у вольєрі біля будинку.



На місці події нововолинці застали поламані дошки, сліди і багато пір'я. Хвіртка, яка була приварена, лежала на землі.









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