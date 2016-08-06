На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
У Нововолинську невідома істота вбила більше двох десятків качок.
Мешканці вулиці Волинської, що знаходиться у Нововолинську застали сьогодні вранці на своєму подвір'ї загадкову і криваву «картину». Невідомий звір знищив на їх подвір'ї двадцять чотири качки, - пише Нововолинський інформаційний портал.
Невідома істота за одну ніч розправилась із домашніми птахами, які були зачинені у вольєрі біля будинку.
На місці події нововолинці застали поламані дошки, сліди і багато пір'я. Хвіртка, яка була приварена, лежала на землі.
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Мешканці вулиці Волинської, що знаходиться у Нововолинську застали сьогодні вранці на своєму подвір'ї загадкову і криваву «картину». Невідомий звір знищив на їх подвір'ї двадцять чотири качки, - пише Нововолинський інформаційний портал.
Невідома істота за одну ніч розправилась із домашніми птахами, які були зачинені у вольєрі біля будинку.
На місці події нововолинці застали поламані дошки, сліди і багато пір'я. Хвіртка, яка була приварена, лежала на землі.
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