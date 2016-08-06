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На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО

На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
У Нововолинську невідома істота вбила більше двох десятків качок.

Мешканці вулиці Волинської, що знаходиться у Нововолинську застали сьогодні вранці на своєму подвір'ї загадкову і криваву «картину». Невідомий звір знищив на їх подвір'ї двадцять чотири качки, - пише Нововолинський інформаційний портал.

Невідома істота за одну ніч розправилась із домашніми птахами, які були зачинені у вольєрі біля будинку.

На місці події нововолинці застали поламані дошки, сліди і багато пір'я. Хвіртка, яка була приварена, лежала на землі.



На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО
На Волині «чупакабра» вбила два десятки качок. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: тварини, качки, чупакабра
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