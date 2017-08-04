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У «ПортCity» – шкільний ярмарок*

У «ПортCity» – шкільний ярмарок*
Останній місяць літа для багатьох – це не лише завершення відпусток, а й ретельна підготовка до школи. Саме тому, 11 серпня ТРЦ «ПортCity» організовує шкільний ярмарок.

Окрім товарів для школи, які можна буде придбати в гіпермаркеті «Там Там», відбуватимуться цікаві освітні проекти, майстер-класи для школярів від центру раннього розвитку «Левеня», міжнародної школи усного рахування «Соробан», арт-студії «Пятерня», дитячої студії «Маленький Хогвартс», центру «Територія розвитку».

На святі усі охочі зможуть не лише повчитися, а й розважитися та отримати цінні подарунки.

У «ПортCity» – шкільний ярмарок*


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Теги: ПортCity, школа, ярмарок
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