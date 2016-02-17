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Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ

Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Для луцької школи №27 рекомендували директора. Кандидатом став 34-річний історик та викладач правознавства у ліцеї №9 Бондар Віталій Олексійович.

Про це повідомили на сайті управління освіти Луцької міської ради.

Зазначимо, що у конкурсі на посаду директора брало участь троє претендентів: Віталій Бондар, Сергій Цюриць та Наталія Протасюк.

Члени конкурсної комісії запитали у кандидатів, яким вони бачать ліцей №27.

Віталій Бондар розповів, що він бачить школу лінгвістичною, з поглибленим вивченням іноземних мов.

Наталія Протасюк підтримала думку Бондаря, а Сергій Цюрись заявив що школа має бути математично-фізичною.

Рішення по призначення директора приймали шляхом таємного голосування.

Отож, результати голосування такі:

Віталій Бондар - 3 голоси "за";
Сергій Цюриць - 2 голоси "за";
Наталія Протасюк - 1 голос "за".

Конкурсна комісія, яка обирала кандидата на заміщення посади директора:

Лещенко Зіновія Богданівна - начальник управління освіти, заступник голови комісії;

Мушит Орися Володимирівна - головний спеціаліст відділу кадрово-методичного забезпечення управління освіти, секретар комісії;

Ковальчук Олег Олександрович - директор комунального закладу «Луцька гімназія No 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»;

Куляк Світлана Вікторівна - завідувач міським методичним кабінетом управління освіти;

Матвійчук Ольга Степанівна - завідувач Центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти;

Шостак Майя Вікторівна - голова постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Повну інформацію про можливого директора школи №27 можна дізнатися на власному сайті Віталія Бондаря.
Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ

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Теги: Віталій Бондар, директор, комісія, Луцьк, школа, ліцей
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