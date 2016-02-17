Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ

Для луцької школи №27 рекомендували директора. Кандидатом став 34-річний історик та викладач правознавства у ліцеї №9Про це повідомили на сайті управління освіти Луцької міської ради.Зазначимо, що у конкурсі на посаду директора брало участь троє претендентів:таЧлени конкурсної комісії запитали у кандидатів, яким вони бачать ліцей №27.Віталій Бондар розповів, що він бачить школу лінгвістичною, з поглибленим вивченням іноземних мов.Наталія Протасюк підтримала думку Бондаря, а Сергій Цюрись заявив що школа має бути математично-фізичною.Рішення по призначення директора приймали шляхом таємного голосування.Отож, результати голосування такі:Віталій Бондар - 3 голоси "за";Сергій Цюриць - 2 голоси "за";Наталія Протасюк - 1 голос "за".Конкурсна комісія, яка обирала кандидата на заміщення посади директора:- начальник управління освіти, заступник голови комісії;- головний спеціаліст відділу кадрово-методичного забезпечення управління освіти, секретар комісії;- директор комунального закладу «Луцька гімназія No 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»;- завідувач міським методичним кабінетом управління освіти;- завідувач Центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти;- голова постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Повну інформацію про можливого директора школи №27 можна дізнатися на