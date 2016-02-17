Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 13:02
Для луцької школи №27 рекомендували директора. Кандидатом став 34-річний історик та викладач правознавства у ліцеї №9 Бондар Віталій Олексійович.
Про це повідомили на сайті управління освіти Луцької міської ради.
Зазначимо, що у конкурсі на посаду директора брало участь троє претендентів: Віталій Бондар, Сергій Цюриць та Наталія Протасюк.
Члени конкурсної комісії запитали у кандидатів, яким вони бачать ліцей №27.
Віталій Бондар розповів, що він бачить школу лінгвістичною, з поглибленим вивченням іноземних мов.
Наталія Протасюк підтримала думку Бондаря, а Сергій Цюрись заявив що школа має бути математично-фізичною.
Рішення по призначення директора приймали шляхом таємного голосування.
Отож, результати голосування такі:
Віталій Бондар - 3 голоси "за";
Сергій Цюриць - 2 голоси "за";
Наталія Протасюк - 1 голос "за".
Конкурсна комісія, яка обирала кандидата на заміщення посади директора:
Лещенко Зіновія Богданівна - начальник управління освіти, заступник голови комісії;
Мушит Орися Володимирівна - головний спеціаліст відділу кадрово-методичного забезпечення управління освіти, секретар комісії;
Ковальчук Олег Олександрович - директор комунального закладу «Луцька гімназія No 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»;
Куляк Світлана Вікторівна - завідувач міським методичним кабінетом управління освіти;
Матвійчук Ольга Степанівна - завідувач Центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти;
Шостак Майя Вікторівна - голова постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Повну інформацію про можливого директора школи №27 можна дізнатися на власному сайті Віталія Бондаря.
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Про це повідомили на сайті управління освіти Луцької міської ради.
Зазначимо, що у конкурсі на посаду директора брало участь троє претендентів: Віталій Бондар, Сергій Цюриць та Наталія Протасюк.
Члени конкурсної комісії запитали у кандидатів, яким вони бачать ліцей №27.
Віталій Бондар розповів, що він бачить школу лінгвістичною, з поглибленим вивченням іноземних мов.
Наталія Протасюк підтримала думку Бондаря, а Сергій Цюрись заявив що школа має бути математично-фізичною.
Рішення по призначення директора приймали шляхом таємного голосування.
Отож, результати голосування такі:
Віталій Бондар - 3 голоси "за";
Сергій Цюриць - 2 голоси "за";
Наталія Протасюк - 1 голос "за".
Конкурсна комісія, яка обирала кандидата на заміщення посади директора:
Лещенко Зіновія Богданівна - начальник управління освіти, заступник голови комісії;
Мушит Орися Володимирівна - головний спеціаліст відділу кадрово-методичного забезпечення управління освіти, секретар комісії;
Ковальчук Олег Олександрович - директор комунального закладу «Луцька гімназія No 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»;
Куляк Світлана Вікторівна - завідувач міським методичним кабінетом управління освіти;
Матвійчук Ольга Степанівна - завідувач Центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти;
Шостак Майя Вікторівна - голова постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Повну інформацію про можливого директора школи №27 можна дізнатися на власному сайті Віталія Бондаря.
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