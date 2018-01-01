Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі

У мережі оприлюднили фото пернатого мешканця Цуманської пущі, що на Волині.Світлини опублікували у спільноті "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща".В рамках рубрики «Птахи Цуманської пущі» працівники природного парку показали чикотня.Чикотень поширений у лісовій та лісостеповій зонах Європи та Азії. В Україні гніздиться лісовій і лісостеповій смугах також подекуди в степовій смузі; мігрує і зимує по всій території. У Цуманській пущі трапляється по всій території. Населяє різноманітні типи листяних, мішаних та хвойних лісів. Віддає перевагу світлим, розрідженим ділянкам лісу, часто розташованим поблизу галявин, вирубок або узлісся. Особливо охоче гніздиться по сусідству з житлом людини, а також в різноманітних насадженнях культурного ландшафту (в лісопарках, старих алеях парків, на цвинтарях, в невеликих скверах).Основна умова гніздування цього птаха — це волога місцевість. Наявність води чи вологість ґрунту необхідна чикотню не лише для зібрання мокрої землі при побудові гнізда, вона визначається особливістю їхнього живлення — дощовими червами і наземними молюсками.