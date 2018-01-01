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Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі

Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі
У мережі оприлюднили фото пернатого мешканця Цуманської пущі, що на Волині.

Світлини опублікували у спільноті "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща".

В рамках рубрики «Птахи Цуманської пущі» працівники природного парку показали чикотня.

Чикотень поширений у лісовій та лісостеповій зонах Європи та Азії. В Україні гніздиться лісовій і лісостеповій смугах також подекуди в степовій смузі; мігрує і зимує по всій території. У Цуманській пущі трапляється по всій території. Населяє різноманітні типи листяних, мішаних та хвойних лісів. Віддає перевагу світлим, розрідженим ділянкам лісу, часто розташованим поблизу галявин, вирубок або узлісся. Особливо охоче гніздиться по сусідству з житлом людини, а також в різноманітних насадженнях культурного ландшафту (в лісопарках, старих алеях парків, на цвинтарях, в невеликих скверах).

Основна умова гніздування цього птаха — це волога місцевість. Наявність води чи вологість ґрунту необхідна чикотню не лише для зібрання мокрої землі при побудові гнізда, вона визначається особливістю їхнього живлення — дощовими червами і наземними молюсками.

Довідково:

Птах середнього розміру. Поживу чикотні збирають під час гніздового періоду на землі. По землі дрозди переміщуються ривками, постійно крутячи головою і роздивляючись ґрунт, рухами дзьобу розкидають або навіть перевертають листя.

Головною їжею є дощові черви і наземні молюски. У багатьох випадках дощовими червами живляться не лише дорослі птахи, але і вигодовують ними своїх пташенят. Поїдають чикотні також різних жуків, їх личинок, гусениць, лялечок, багатоніжок, мокриць та інших безхребетних, що живуть у ґрунті. Коли достигають ягоди, починаються масові кочівлі чикотнів, що збираються і зграї.

У цей час вони поїдають полуницю, чорницю, смородину, вишні, малину. Восени вони можуть живитись м'якими і солодкими яблуками. Головним кормом чикотнів взимку є плоди горобини. Її врожаї визначають місця концентрації і умови зимівлі цих птахів у північних і центральних районах їх ареалу. Від цих урожаїв залежать не лише розміри кочівних і зимуючих зграй, а і загальна їх чисельність.

Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі
Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі
Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі
Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі
Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі
Лісовий пухнастик: показали пернатого мешканця Цуманської пущі

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Теги: Цуманська пуща, фото, природа
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