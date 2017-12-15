Маленькій волинянці з вадами слуху потрібна допомога

Вікторія Ящук просить допомогти зібрати кошти на операцію для її п’ятимісячної племінниці.



Дитині потрібно провести кохлеарну імплантацію, вартість якої – 26 000 євро, - інформує



Жінка розповідає, що у сім’ї її сестри – всі троє дітей мають важку втрату слуху – Денис 2008 року народження, Роман 2010 року народження та Христинка 2018 року народження.



«У 2013 році старші діти проімплантовані кохлеарними імплантами. Після операції, а також завдяки регулярним заняттям з постановки мови, вони мали можливість відвідувати звичайний дитячий садочок, зараз ходять в звичайну школу.



До операції хлопці носили слухові апарати і ходили в спеціалізований садочок. Для нас різниця між апаратами та імплантами відчутна. Але багато залежить і від часу: чим раніше дитина проімплантована, тим швидше вона адаптується до навколишнього світу, легше вчиться слухати і чути, краще говорити.



Христинка наразі носить слухові апарати, які не є ефективними при такій втраті слуху, як в неї. Ми хочемо якнайшвидше її проімплантувати і не втрачати такого дорогоцінного часу», – йдеться у листі волинянки.



Рахунок мами дівчинки:



5168 7573 4489 6362 Манько Наталія Юріївна

Номер мами: 099 43 80 883



Номер тата: 099 72 71 021



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