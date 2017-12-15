Маленькій волинянці з вадами слуху потрібна допомога
Сьогодні, 12:41
Волинянка Вікторія Ящук просить допомогти зібрати кошти на операцію для її п’ятимісячної племінниці.
Дитині потрібно провести кохлеарну імплантацію, вартість якої – 26 000 євро, - інформує Перший.
Жінка розповідає, що у сім’ї її сестри – всі троє дітей мають важку втрату слуху – Денис 2008 року народження, Роман 2010 року народження та Христинка 2018 року народження.
«У 2013 році старші діти проімплантовані кохлеарними імплантами. Після операції, а також завдяки регулярним заняттям з постановки мови, вони мали можливість відвідувати звичайний дитячий садочок, зараз ходять в звичайну школу.
До операції хлопці носили слухові апарати і ходили в спеціалізований садочок. Для нас різниця між апаратами та імплантами відчутна. Але багато залежить і від часу: чим раніше дитина проімплантована, тим швидше вона адаптується до навколишнього світу, легше вчиться слухати і чути, краще говорити.
Христинка наразі носить слухові апарати, які не є ефективними при такій втраті слуху, як в неї. Ми хочемо якнайшвидше її проімплантувати і не втрачати такого дорогоцінного часу», – йдеться у листі волинянки.
Рахунок мами дівчинки:
5168 7573 4489 6362 Манько Наталія Юріївна
Номер мами: 099 43 80 883
Номер тата: 099 72 71 021
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Дитині потрібно провести кохлеарну імплантацію, вартість якої – 26 000 євро, - інформує Перший.
Жінка розповідає, що у сім’ї її сестри – всі троє дітей мають важку втрату слуху – Денис 2008 року народження, Роман 2010 року народження та Христинка 2018 року народження.
«У 2013 році старші діти проімплантовані кохлеарними імплантами. Після операції, а також завдяки регулярним заняттям з постановки мови, вони мали можливість відвідувати звичайний дитячий садочок, зараз ходять в звичайну школу.
До операції хлопці носили слухові апарати і ходили в спеціалізований садочок. Для нас різниця між апаратами та імплантами відчутна. Але багато залежить і від часу: чим раніше дитина проімплантована, тим швидше вона адаптується до навколишнього світу, легше вчиться слухати і чути, краще говорити.
Христинка наразі носить слухові апарати, які не є ефективними при такій втраті слуху, як в неї. Ми хочемо якнайшвидше її проімплантувати і не втрачати такого дорогоцінного часу», – йдеться у листі волинянки.
Рахунок мами дівчинки:
5168 7573 4489 6362 Манько Наталія Юріївна
Номер мами: 099 43 80 883
Номер тата: 099 72 71 021
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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