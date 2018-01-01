Яким стало чорне морозиво після танення: шокуючі кадри. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:52
В мережі з'явилися фото і відео, на яких показали, що станеться з модним у цьому сезоні чорним морозивом після розморожування.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала киянка Катерина Нечаєва.
"Вдома вирішила перебрати продукти в морозильній камері та знайшла морозиво чорне, якось місяць тому привезла сестра, я вирішила його вже не їсти, просто не розгортаючи поклала в мийку, щоб воно розмерзлося, а потім думаю, як розтане, то викину... Воно добу лежало в мийці, але не розтало майже. Взялося якимось желе і + стаканчик розкис і на пару з цим желе взявся незрозумілими комками.... Короче, дивіться!!! Важко уявити, що в людей в шлунку після нього взагалі... хто таки куштував його, поділіться враженнями?!" - йдеться у дописі жінки.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала киянка Катерина Нечаєва.
"Вдома вирішила перебрати продукти в морозильній камері та знайшла морозиво чорне, якось місяць тому привезла сестра, я вирішила його вже не їсти, просто не розгортаючи поклала в мийку, щоб воно розмерзлося, а потім думаю, як розтане, то викину... Воно добу лежало в мийці, але не розтало майже. Взялося якимось желе і + стаканчик розкис і на пару з цим желе взявся незрозумілими комками.... Короче, дивіться!!! Важко уявити, що в людей в шлунку після нього взагалі... хто таки куштував його, поділіться враженнями?!" - йдеться у дописі жінки.
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Коментарі 1
Після нього живіт болів, і в туалет коли сходив то все чорне такого ж кольору було, разів 3 і тоді тільки пройшло
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