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Яким стало чорне морозиво після танення: шокуючі кадри. ФОТО. ВІДЕО

Яким стало чорне морозиво після танення: шокуючі кадри. ФОТО. ВІДЕО
В мережі з'явилися фото і відео, на яких показали, що станеться з модним у цьому сезоні чорним морозивом після розморожування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала киянка Катерина Нечаєва.

"Вдома вирішила перебрати продукти в морозильній камері та знайшла морозиво чорне, якось місяць тому привезла сестра, я вирішила його вже не їсти, просто не розгортаючи поклала в мийку, щоб воно розмерзлося, а потім думаю, як розтане, то викину... Воно добу лежало в мийці, але не розтало майже. Взялося якимось желе і + стаканчик розкис і на пару з цим желе взявся незрозумілими комками.... Короче, дивіться!!! Важко уявити, що в людей в шлунку після нього взагалі... хто таки куштував його, поділіться враженнями?!" - йдеться у дописі жінки.



Яким стало чорне морозиво після танення: шокуючі кадри. ФОТО. ВІДЕО
Яким стало чорне морозиво після танення: шокуючі кадри. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: морозиво, чорне морозиво, їжа
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Коментарі 1
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Після нього живіт болів, і в туалет коли сходив то все чорне такого ж кольору було, разів 3 і тоді тільки пройшло
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