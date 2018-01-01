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Виявили сліди побоїв та кров, – представник Уповноваженого з прав людини про дітей з рожищенського притулку

Виявили сліди побоїв та кров, – представник Уповноваженого з прав людини про дітей з рожищенського притулку
У майже 10 дітей, яких нібито домагалися у волинському притулку, виявили кров на одязі, синці та сліди побоїв.

Двоє представників Уповноваженого Верховної ради з прав людини кажуть, що тут неповнолітніх виховують побоями, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо 2 липня. Діти з притулку заявили про те, що їх домагалися та били.

Згодом директор дитбудинку прокоментував ситуацію.

«Були на кінцівках, плечах, синці. Ми все зафіксували. Десь до 10 дітей.

На одежі, дійсно, була виявлена кров, і пояснював один із хлопчиків про те, що його вдарили, і з носа пішла кров. Він говорить про працівників персоналу», - заявив регіональний координатор Уповноваженого з прав людини Віталій Єлов.

«Ми подивилися дуже багато установ і закладів по всій Україні. Але такий кричущий випадок ми побачили вперше. Директор зараз відсторонений від виконання обов'язків», - переконує головний спеціаліст секретаріату Уповноваженого з прав людини Олена Прашко.


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Теги: побиття, дитина, Рожище, скандал, домагання, Волинь
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