Виявили сліди побоїв та кров, – представник Уповноваженого з прав людини про дітей з рожищенського притулку

У майже 10 дітей, яких нібито домагалися у волинському притулку, виявили кров на одязі, синці та сліди побоїв.Двоє представників Уповноваженого Верховної ради з прав людини кажуть, що тут неповнолітніх виховують побоями, - йдеться у сюжеті Суспільного.Нагадаємо, про. Діти з притулку заявили про те, що їх домагалися та били.Згодом«Були на кінцівках, плечах, синці. Ми все зафіксували. Десь до 10 дітей.На одежі, дійсно, була виявлена кров, і пояснював один із хлопчиків про те, що його вдарили, і з носа пішла кров. Він говорить про працівників персоналу», - заявив регіональний координатор Уповноваженого з прав людини«Ми подивилися дуже багато установ і закладів по всій Україні. Але такий кричущий випадок ми побачили вперше. Директор зараз відсторонений від виконання обов'язків», - переконує головний спеціаліст секретаріату Уповноваженого з прав людини