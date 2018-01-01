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Лідер O.Torvald на «Бандерштаті» розповів, від якого гурту «фанатіє»

Лідер O.Torvald на «Бандерштаті» розповів, від якого гурту «фанатіє»
Лідер гурту O.Torvald Євген Галич поділився, яких українських виконавців він поважає і слухає.

Про це він розповів у п’ятницю, 3 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».

«Я фанат Хливнюка (ред. – соліст гурту «Бумбокс»), мені подобається як він пише тексти. Ната з «Онуки» пише чудові пісні. Була така група «Димна суміш», і вони також писали класно українською, люблю «Крихітку», Колоса з «Фіолету». На мій погляд, Колос – син Хливнюка, про якого не знає Хливнюк», - зауважив Євген Галич.

Він наголосив, що не потрібно «хейтити» тих українців, які десь програють, зокрема, у сфері музики, спорту. Євген Галич нагадав, що коли O.Torvald виступав на пісенному конкурсі «Євробачення», їх усі підтримували, але після програшу почали закидати негатив.

«Людина, яка співає про сало і цибулю українською краща, ніж «Онука», котра співає англійською. Квоти на україномовну музику потрібні, але вона повинна бути якісною. Нафіга нам «гоп-ца-дріца», - сказав Галич.

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Теги: Бандерштат, O.Torvald, Євген Галич
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