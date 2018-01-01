Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату»
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Лідер гурту O.Torvald Євген Галич поділився, чи люблять музиканти брати участь у «Бандерштаті».
Про це він розповів у п’ятницю, 3 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».
За його словами, гурту щороку подобається брати участь у фестивалі, адже він поділяє ідеологію дійства.
«Щоразу, коли ми їдемо з «Бандерштату», він лишається чистим, культурним. Лишає приємні спогади і відчуття. Хоча інколи, коли ми повертаємося, нам прикро, що він триває лише 3 дні, а не 5», - відзначив Галич.
Лідер гурту O.Torvald вважає, що фестиваль «Бандерштат» - це зібрана на одній платформі якісна музика.
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Про це він розповів у п’ятницю, 3 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».
За його словами, гурту щороку подобається брати участь у фестивалі, адже він поділяє ідеологію дійства.
«Щоразу, коли ми їдемо з «Бандерштату», він лишається чистим, культурним. Лишає приємні спогади і відчуття. Хоча інколи, коли ми повертаємося, нам прикро, що він триває лише 3 дні, а не 5», - відзначив Галич.
Лідер гурту O.Torvald вважає, що фестиваль «Бандерштат» - це зібрана на одній платформі якісна музика.
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