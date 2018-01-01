Євген Галич на «Бандерштаті» анонсував відкриття телеканалу з якісною українською музикою

Соліст гурту O.Torvaldзаінтригував «бандерштатівців» повідомленням про відкриття нового телеканалу.Про це він розповів у п’ятницю, 3 серпня, під час гутірки.Зі слів Євгена Галича, він та його команда створили платформу, де будуть «крутити» 90% україномовної музики.«Це буде на новому українському альтернативному телеканалі. Десь у вересні ви зможете це побачити і, сподіваюсь, української музики в ефірі буде більше. А я стану мільйонером», - пожартував Галич.«Там буде і хіп-хоп, і рок. У нас не буде гівна, а все інше - буде», - додав лідер гурту.