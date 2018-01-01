Євген Галич на «Бандерштаті» анонсував відкриття телеканалу з якісною українською музикою
Сьогодні, 13:49
Соліст гурту O.Torvald Євген Галич заінтригував «бандерштатівців» повідомленням про відкриття нового телеканалу.
Про це він розповів у п’ятницю, 3 серпня, під час гутірки.
Зі слів Євгена Галича, він та його команда створили платформу, де будуть «крутити» 90% україномовної музики.
«Це буде на новому українському альтернативному телеканалі. Десь у вересні ви зможете це побачити і, сподіваюсь, української музики в ефірі буде більше. А я стану мільйонером», - пожартував Галич.
«Там буде і хіп-хоп, і рок. У нас не буде гівна, а все інше - буде», - додав лідер гурту.
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Про це він розповів у п’ятницю, 3 серпня, під час гутірки.
Зі слів Євгена Галича, він та його команда створили платформу, де будуть «крутити» 90% україномовної музики.
«Це буде на новому українському альтернативному телеканалі. Десь у вересні ви зможете це побачити і, сподіваюсь, української музики в ефірі буде більше. А я стану мільйонером», - пожартував Галич.
«Там буде і хіп-хоп, і рок. У нас не буде гівна, а все інше - буде», - додав лідер гурту.
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