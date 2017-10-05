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«За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань

«За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань
Керівник рожищенського притулку Леонід Матвійчук каже, що не розуміє, на які побої скаржаться вихованці притулку. А інформацію про сексуальні домагання дітей взагалі не бачить сенсу коментувати.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного.Волинь».

«Іноді спрацьовує інстинкт такий, що свою вину перекласти на когось. А якщо це зробити дуже колективно, це дуже добре виходить», - висловився директор притулку щодо інформації про побої у дітей з притулку.

Натомість щодо можливих сексуальних домагань він взагалі відмовився розмовляти. «Я за цю тему взагалі не хочу розмовляти», - сказав Матвійчук.

Поспілкуватися із працівниками закладу Леонід Матвійчук журналістам не дозволив. «Вихователів, які просто сидять і чекають, щоб дати інтерв’ю, в нас немає», - додав очільник притулку.
Нині у притулку перебуває приблизно 30 дітей.



Нагадаємо, у місті Рожище в притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові.

Більше того, троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.

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Теги: Леонід Матвійчук, Рожище, притулок
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Коментарі 1
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ще хтось іде працювати в ті притулки з такими вилупками малолітніми?! В прийомники-розподільники їх, до наглядачів, як було раніше, а потім в спецустанови відповідного режиму!
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