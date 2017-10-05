«За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань
Сьогодні, 14:01
Керівник рожищенського притулку Леонід Матвійчук каже, що не розуміє, на які побої скаржаться вихованці притулку. А інформацію про сексуальні домагання дітей взагалі не бачить сенсу коментувати.
Про це йдеться у сюжеті «Суспільного.Волинь».
«Іноді спрацьовує інстинкт такий, що свою вину перекласти на когось. А якщо це зробити дуже колективно, це дуже добре виходить», - висловився директор притулку щодо інформації про побої у дітей з притулку.
Натомість щодо можливих сексуальних домагань він взагалі відмовився розмовляти. «Я за цю тему взагалі не хочу розмовляти», - сказав Матвійчук.
Поспілкуватися із працівниками закладу Леонід Матвійчук журналістам не дозволив. «Вихователів, які просто сидять і чекають, щоб дати інтерв’ю, в нас немає», - додав очільник притулку.
Нині у притулку перебуває приблизно 30 дітей.
Нагадаємо, у місті Рожище в притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові.
Більше того, троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.
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Про це йдеться у сюжеті «Суспільного.Волинь».
«Іноді спрацьовує інстинкт такий, що свою вину перекласти на когось. А якщо це зробити дуже колективно, це дуже добре виходить», - висловився директор притулку щодо інформації про побої у дітей з притулку.
Натомість щодо можливих сексуальних домагань він взагалі відмовився розмовляти. «Я за цю тему взагалі не хочу розмовляти», - сказав Матвійчук.
Поспілкуватися із працівниками закладу Леонід Матвійчук журналістам не дозволив. «Вихователів, які просто сидять і чекають, щоб дати інтерв’ю, в нас немає», - додав очільник притулку.
Нині у притулку перебуває приблизно 30 дітей.
Нагадаємо, у місті Рожище в притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові.
Більше того, троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.
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Коментарі 1
ще хтось іде працювати в ті притулки з такими вилупками малолітніми?! В прийомники-розподільники їх, до наглядачів, як було раніше, а потім в спецустанови відповідного режиму!
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