«За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань

Керівник рожищенського притулкукаже, що не розуміє, на які побої скаржаться вихованці притулку. А інформацію про сексуальні домагання дітей взагалі не бачить сенсу коментувати.Про це йдеться у сюжеті «Суспільного.Волинь».«Іноді спрацьовує інстинкт такий, що свою вину перекласти на когось. А якщо це зробити дуже колективно, це дуже добре виходить», - висловився директор притулку щодо інформації про побої у дітей з притулку.Натомість щодо можливих сексуальних домагань він взагалі відмовився розмовляти. «Я за цю тему взагалі не хочу розмовляти», - сказав Матвійчук.Поспілкуватися із працівниками закладу Леонід Матвійчук журналістам не дозволив. «Вихователів, які просто сидять і чекають, щоб дати інтерв’ю, в нас немає», - додав очільник притулку.Нині у притулку перебуває приблизно 30 дітей.Нагадаємо, у місті Рожище в притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох вихованців під час моніторингового візитуБільше того, троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.