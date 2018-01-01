вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перепоховають загиблого в Іловайському котлі бійця

Перепоховають загиблого в Іловайському котлі бійця
Перепоховання останків українського воїна Павла Петренка, який загинув у 2014 році під Іловайськом, відбудеться на його батьківщині в Здолбунові, 5 серпня.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Старший стрілець-кулеметник 2-го відділення 3-го взводу 3-й роти 2-го батальйону спеціального призначення "Донбас" Павло Петренко (позивний Лазні) загинув вранці 29.08.2014 року при виході так званим "зеленим коридором2 з Іловайського котла в районі селища Червоносільське від смертельного поранення в серце.

Вранці 29 серпня 2014 року під час виходу, пожежна машина рухалася в автоколоні батальйону "Донбас" з села Многопілля в село Червоносільське. На околиці села Червоносільське пожежна машина натрапила на позицію російського танка Т-72 зі складу 6-ї окремої танкової бригади збройних сил РФ і отримала пряме попадання. Павло Петренко вступив в бій і отримав смертельного поранення в серце. З тих пір вважався зниклим без вісті.
Перепоховають загиблого в Іловайському котлі бійця

Залишки Павла Петренка були зібрані 29.09 2014 року в селі Червоносільське членами пошукової групи і передані в запорізький морг. Ідентифіковано на підставі тестів ДНК і похований 4 квітня 2015 р місті Здолбунів. Але недавно матері повідомили, що знайшли ще залишки її сина. Тому в ці вихідні в Здолбунові відбудеться перепоховання Павла Петренка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перепоховання, боєць, Здолбунів, Павло Петренко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому у Луцьку немає мера: думки відомих політиків. ФОТО
Сьогодні, 14:34
«Було чутно крики»: до притулку на Волині не впускали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Перепоховають загиблого в Іловайському котлі бійця
Сьогодні, 14:05
«За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань
Сьогодні, 14:01
Євген Галич на «Бандерштаті» анонсував відкриття телеканалу з якісною українською музикою
Сьогодні, 13:49
Схожі новини
У Луцьку перепоховають останки невідомого солдата У Луцьку перепоховають останки невідомого солдата
20 липень, 21:59
Повідомили, коли і де поховають загиблого бійця з 14-ої бригади Повідомили, коли і де поховають загиблого бійця з 14-ої бригади
19 липень, 09:05
На Донбасі загинув боєць волинської бригади На Донбасі загинув боєць волинської бригади
18 липень, 09:13
У районі на Волині оголосили жалобу через смерть атовця У районі на Волині оголосили жалобу через смерть атовця
05 липень, 01:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми живемо у воді», – мешканці волинського села скаржаться на постійне підтоплення
Сьогодні, 14:47
 0
Чому у Луцьку немає мера: думки відомих політиків. ФОТО
Сьогодні, 14:34
 0
«Було чутно крики»: до притулку на Волині не впускали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
Перепоховають загиблого в Іловайському котлі бійця
Сьогодні, 14:05
 0
«За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8