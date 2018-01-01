Перепоховають загиблого в Іловайському котлі бійця

Павла Петренка, який загинув у 2014 році під Іловайськом, відбудеться на його батьківщині в Здолбунові, 5 серпня.



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Старший стрілець-кулеметник 2-го відділення 3-го взводу 3-й роти 2-го батальйону спеціального призначення "Донбас" Павло Петренко (позивний Лазні) загинув вранці 29.08.2014 року при виході так званим "зеленим коридором2 з Іловайського котла в районі селища Червоносільське від смертельного поранення в серце.



Вранці 29 серпня 2014 року під час виходу, пожежна машина рухалася в автоколоні батальйону "Донбас" з села Многопілля в село Червоносільське. На околиці села Червоносільське пожежна машина натрапила на позицію російського танка Т-72 зі складу 6-ї окремої танкової бригади збройних сил РФ і отримала пряме попадання. Павло Петренко вступив в бій і отримав смертельного поранення в серце. З тих пір вважався зниклим без вісті.



Залишки Павла Петренка були зібрані 29.09 2014 року в селі Червоносільське членами пошукової групи і передані в запорізький морг. Ідентифіковано на підставі тестів ДНК і похований 4 квітня 2015 р місті Здолбунів. Але недавно матері повідомили, що знайшли ще залишки її сина. Тому в ці вихідні в Здолбунові відбудеться перепоховання Павла Петренка.

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