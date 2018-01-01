«Було чутно крики»: до притулку на Волині не впускали поліцію. ФОТО

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила додаткові обставини жорстокого поводження з дітьми у рожищенському притулку.Про це йдеться на її сторінці у Facebook.Вона зазначила, що ще 29 липня сусіди, які проживають поруч, викликали поліцію, оскільки з притулку було чутно дитячі крики.«Під час розмови з моїми співробітниками діти повідомили, що в цей день, 29-го липня, їх бив черговий з режиму й вони кликали на допомогу. Коли поліція прибула на місце, черговий їх не впустив», - зазначає омбудсмен.Людмила Денісова зауважила, що статут притулку не узгоджений з Типовим положенням про притулок для дітей служби у справах дітей.