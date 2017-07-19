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Волинь: ресторан, де отруїлося 30 людей, тимчасово закрили

Волинь: ресторан, де отруїлося 30 людей, тимчасово закрили
Ресторан "Джерела", що у Ківерцівському районі, тимчасово припинив роботу.

Про це повідомив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в області Назар Орел, - йдеться у передачі "Тема дня"

За його словами, одразу після повідомлення про те, що з кишковими розладами "злягло" чимало людей, відомство влаштувало перевірку.


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Так, під час інспекції знайшли порушення, а власникам видали приписи щодо усунення цих порушень. До слова, також оформили протокол про адміністративне правопорушення

Нагадаємо, у п'ятьох постраждалих діагностували сальмонельоз.


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Теги: отруєння, Садиба на джерелах, медицина
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