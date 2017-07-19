Волинь: ресторан, де отруїлося 30 людей, тимчасово закрили
Сьогодні, 15:05
Ресторан "Джерела", що у Ківерцівському районі, тимчасово припинив роботу.
Про це повідомив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в області Назар Орел, - йдеться у передачі "Тема дня"
За його словами, одразу після повідомлення про те, що з кишковими розладами "злягло" чимало людей, відомство влаштувало перевірку.
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Так, під час інспекції знайшли порушення, а власникам видали приписи щодо усунення цих порушень. До слова, також оформили протокол про адміністративне правопорушення
Нагадаємо, у п'ятьох постраждалих діагностували сальмонельоз.
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Про це повідомив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в області Назар Орел, - йдеться у передачі "Тема дня"
За його словами, одразу після повідомлення про те, що з кишковими розладами "злягло" чимало людей, відомство влаштувало перевірку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30
Так, під час інспекції знайшли порушення, а власникам видали приписи щодо усунення цих порушень. До слова, також оформили протокол про адміністративне правопорушення
Нагадаємо, у п'ятьох постраждалих діагностували сальмонельоз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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