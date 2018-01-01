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Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО

Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
У Луцьку триває перший день фестивалю "Бандерштат 2018". На території дійства можна не лише послухати цікавих спікерів на гутірках, якісну музику, придбати цікаві вироби від українських майстрів, а й смачно підкріпитися.

Для цього на "Бандерштаті" біля головної сцени облаштували спеціальний фудкорт з наметами.

У меню фестивалю: хот-доги, смажена картопля, ковбаски, шашлик, овочі-гриль, лапша з м’ясом чи овочами,плов, шаурма, курячі крила і навіть солянка.

Хот-доги у середньому коштують від 30 до 55 гривень, лапша – від 50 до 55 гривень, смажена картопля – 35 гривень, ковбаска барбекю з картоплею – 45 гривень, шашлик – від 50 до 70 гривень за 100 грам, шаурма – від 60 до 75 гривень, солянка – 60 гривень, курячий бульйон – 15 гривень.

Щоправда, багато готових страв лежать просто під палючим сонцем і не охолоджуються.

Про напої також не забули. Лимонад на «Бандерштаті» вартує 25-30 гривень, квас – 10 гривень, лате – 30-35 гривень, американо – 20 гривень, капучино – 25-30 гривень, фрапе – 35 гривень.

Окрім того, на фестивалі можна поласувати цікавими солодощами, зокрема, смаженим морозивом за 65 гривень.
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Від і до: чим і за скільки поласувати на «Бандерштаті». ФОТО

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Теги: фестиваль, Бандерштат, Рованці
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Коментарі 2
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Жесть всі продукти під таким сонцем. Потім ниють що отруїлись і скиньтесь на приватбанк.
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1кг мяса 130 1 кг шашлику 500гр розум э
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