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У Харкові пожежники врятували з вогню 18 людей

У Харкові пожежники врятували з вогню 18 людей
У Харкові в п'ятиповерховому житловому будинку в п'ятницю, 3 серпня, сталася пожежа, в результаті якої одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-центр обласного управління ДСНС, - пише Корреспондент.

Відзначено, що в будинку горів електрощит в загальному коридорі на другому поверсі. Вогонь почав поширюватися на меблі та домашні речі, які зберігалися в коридорі.

Як повідомляється, в результаті сильного задимлення мешканці квартир другого і верхніх поверхів були заблоковані у власному будинку.

"З балконів і вікон будівлі було врятовано 18 чоловік, з яких дві вагітні жінки і троє дітей. Крім того, були евакуйовані на свіже повітря ще 15 мешканців будинку. До прибуття рятувальних підрозділів дві жінки запанікували і, намагаючись врятуватися, вистрибнули з вікон другого поверху. З травмами ніг і забоєм грудних кліток їх госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.

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Теги: пожежа, Харків
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