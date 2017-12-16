У Харкові пожежники врятували з вогню 18 людей
03 серпень, 23:01
У Харкові в п'ятиповерховому житловому будинку в п'ятницю, 3 серпня, сталася пожежа, в результаті якої одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє прес-центр обласного управління ДСНС, - пише Корреспондент.
Відзначено, що в будинку горів електрощит в загальному коридорі на другому поверсі. Вогонь почав поширюватися на меблі та домашні речі, які зберігалися в коридорі.
Як повідомляється, в результаті сильного задимлення мешканці квартир другого і верхніх поверхів були заблоковані у власному будинку.
"З балконів і вікон будівлі було врятовано 18 чоловік, з яких дві вагітні жінки і троє дітей. Крім того, були евакуйовані на свіже повітря ще 15 мешканців будинку. До прибуття рятувальних підрозділів дві жінки запанікували і, намагаючись врятуватися, вистрибнули з вікон другого поверху. З травмами ніг і забоєм грудних кліток їх госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє прес-центр обласного управління ДСНС, - пише Корреспондент.
Відзначено, що в будинку горів електрощит в загальному коридорі на другому поверсі. Вогонь почав поширюватися на меблі та домашні речі, які зберігалися в коридорі.
Як повідомляється, в результаті сильного задимлення мешканці квартир другого і верхніх поверхів були заблоковані у власному будинку.
"З балконів і вікон будівлі було врятовано 18 чоловік, з яких дві вагітні жінки і троє дітей. Крім того, були евакуйовані на свіже повітря ще 15 мешканців будинку. До прибуття рятувальних підрозділів дві жінки запанікували і, намагаючись врятуватися, вистрибнули з вікон другого поверху. З травмами ніг і забоєм грудних кліток їх госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.
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