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На «Бандерштаті» просять 20 гривень за «безкоштовний» душ. ФОТО

На «Бандерштаті» просять 20 гривень за «безкоштовний» душ. ФОТО
На «Бандерштаті», що проходить у Луцьку, скандалять щодо душових, які встановлені на території фестивалю.

Відвідати душову кабінку коштує 20 гривень. Але, як зазначають на сайті фестивалю, для власників триденних квитків ця послуга безкоштовна.

Але за відвідування душу 20 гривень просили у кожного відвідувача «Бандерштату». Щодо цього вже навіть розгорівся скандал – власник триденної перепустки запитував: за що потрібно платити гроші, якщо ця послуга включена у вартість?

Наразі організатори вирішують цю проблему.

На «Бандерштаті» просять 20 гривень за «безкоштовний» душ. ФОТО

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Теги: Бандерштат, фестиваль, Луцьк, душ, скандал
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Коментарі 1
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То ше не всьо ! За годину до закриття фестивалю попередять про то, шо за перехід по кладці через Стир тра заплатити 500 грн. Вхід безплатний - вихід платний !
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