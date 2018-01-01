На «Бандерштаті» просять 20 гривень за «безкоштовний» душ. ФОТО





Відвідати душову кабінку коштує 20 гривень. Але, як зазначають на



Але за відвідування душу 20 гривень просили у кожного відвідувача «Бандерштату». Щодо цього вже навіть розгорівся скандал – власник триденної перепустки запитував: за що потрібно платити гроші, якщо ця послуга включена у вартість?



Наразі організатори вирішують цю проблему.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Бандерштаті», що проходить у Луцьку, скандалять щодо душових, які встановлені на території фестивалю.Відвідати душову кабінку коштує 20 гривень. Але, як зазначають на сайті фестивалю , для власників триденних квитків ця послуга безкоштовна.Але за відвідування душу 20 гривень просили у кожного відвідувача «Бандерштату». Щодо цього вже навіть розгорівся скандал – власник триденної перепустки запитував: за що потрібно платити гроші, якщо ця послуга включена у вартість?Наразі організатори вирішують цю проблему.

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