В Україні заборонили безліч ліків. СПИСОК

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками продовжує встановлювати заборони на ліки, які містять небезпечний порошок, а також ліки, які не відповідають основам законодавства.Про це інформує Держлікслужба, - пише 24 канал У 2018 році в Україні заборонили такі препарати:"Ауроксон", антибіотик для лікування інфекцій дихальних шляхів ("Ауробіндо Фарма Лтд", Індія);"Офлоксин 200", антибіотик для лікування інфекцій (компанія "Зентіва" з Чехії);"Еувакс В", вакцину для профілактики гепатиту В, ("LG Life Sciences, Ltd.", Корея);"Імовакс поліо", вакцина для профілактики поліомієліту (Санофі Пастер, Франція);"Приорікс", вакцина від кору ("Фідія Фармацеутіці С.П.А.", Італія);Вакцина від БЦЖ, ліорфілізована/bcg vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу, (BB-NCIPD ltd., Болгарія);Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія);Заборона ліків: які препарати заборонили в УкраїніЗаборона ліків: які препарати заборонили в Україні"Кальцикер" для профілактики дефіциту кальцію ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);"Спирт Етиловий" 70%, "Укрспирт""Етанол" 70 %, (ПП "Кілафф", Україна)Актемра" розчин для ін'єкцій, який виготовляла Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія."Гідроксипрогестерон капронат", розчин для ін'єкцій олійний (Стероїд C.п.А., Італія);"Натрію Хлорид", розчин для ін’єкцій (ТзОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна)."Новокаїн-Дарниця" серії VU 181217, препарат для анастезії ("Фармацевтична фірма" Дарниця", Україна);"Но-Х-ша" розчин для ін'єкцій від спазмів (АТ "Лекхім-Харків");"Ультравіст 370", розчин для інфузій (введення рідини), (Байєр Фарма АГ, Німеччина);"Хуміра", розчин для ін’єкцій (Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина);"Ультравіст 370", розчин для інфузій, (Байєр Фарма АГ, Німеччина)."Розчин Рінгера", розчин для інфузій (ТОВ "Юрія-Фарм", Україна)."Метформін", таблетки для зниження цукру в крові ("Індоко Ремедіс Лімітед");"Амлосартан", таблетки від есенціальної гіпертензії (ПАТ "Фармак", Україна);Валсартан" порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових від високого тиску (Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай)"Ванатекс", "Ванатекс Комбі" від тиску (Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.);"Вазар" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності (Актавіс ЛТД Мальта);"Діфорс", "Діокор" та "Діокор Соло" від гіпертензії (ТОВ "Фарма Старт");"Ізо-Мік", препарат для сердечників (українська фармацевтична компанія "Мікрохім");"Корсар", ліки від артеріальної гіпертензії (ПАТ "Фармак", Україна);"Лізоретик", препарат для лікування артеріальної гіпертензії (Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія);"Тіара Дуо", "Тіара Тріо", ліки від тиску (ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця");"Ацетилсаліцилова кислота" (аспірин) ("Лубнифарм", Україна); "Долоксен", таблетки проти болю ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);"Амброксол", таблетки від кашлю ("Лекхім-Харків");"Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" льодяники серії DG546 від болю в горлі, (Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія)."Еспікол Бебі" для лікування порушень з боку травного тракту ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);"Ентерожеміна", ліки від дисбактеріозу кишківнику ("Санофі С.п.A.", Італія);"Ентеросгель ЕкстраКапс", ліки від отруєння (ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм");"Ламідерм" крем проти грибкових інфекцій шкіри ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);"Неотрізол", препарат від гінекологічних інфекцій ("Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед");"Нейровітан", таблетки для лікування захворювань нервової системи ("Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.", Йорданія);"Фенобарбітал", ліки від епілепсії (Хармен Фінохем Лтд., Iндiя)."Диклобене" пластир, серії: Меркле ГмбХ, Німеччина, Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд., Японія, Німеччина/ Японія;Порошок OPDIVO проти пухлин ("Bristol Myers Squibb", Німеччина).