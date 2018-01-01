В Україні заборонили безліч ліків. СПИСОК
Сьогодні, 15:50
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками продовжує встановлювати заборони на ліки, які містять небезпечний порошок, а також ліки, які не відповідають основам законодавства.
Про це інформує Держлікслужба, - пише 24 канал.
У 2018 році в Україні заборонили такі препарати:
Антибіотики:
"Ауроксон", антибіотик для лікування інфекцій дихальних шляхів ("Ауробіндо Фарма Лтд", Індія);
"Офлоксин 200", антибіотик для лікування інфекцій (компанія "Зентіва" з Чехії);
Вакцини:
"Еувакс В", вакцину для профілактики гепатиту В, ("LG Life Sciences, Ltd.", Корея);
"Імовакс поліо", вакцина для профілактики поліомієліту (Санофі Пастер, Франція);
"Приорікс", вакцина від кору ("Фідія Фармацеутіці С.П.А.", Італія);
Вакцина від БЦЖ, ліорфілізована/bcg vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу, (BB-NCIPD ltd., Болгарія);
Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія);
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
Вітаміни:
"Кальцикер" для профілактики дефіциту кальцію ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);
Антисептики:
"Спирт Етиловий" 70%, "Укрспирт"
"Етанол" 70 %, (ПП "Кілафф", Україна)
Розчин для ін’єкцій:
Актемра" розчин для ін'єкцій, який виготовляла Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія.
"Гідроксипрогестерон капронат", розчин для ін'єкцій олійний (Стероїд C.п.А., Італія);
"Натрію Хлорид", розчин для ін’єкцій (ТзОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна).
"Новокаїн-Дарниця" серії VU 181217, препарат для анастезії ("Фармацевтична фірма" Дарниця", Україна);
"Но-Х-ша" розчин для ін'єкцій від спазмів (АТ "Лекхім-Харків");
"Ультравіст 370", розчин для інфузій (введення рідини), (Байєр Фарма АГ, Німеччина);
"Хуміра", розчин для ін’єкцій (Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина);
"Ультравіст 370", розчин для інфузій, (Байєр Фарма АГ, Німеччина).
"Розчин Рінгера", розчин для інфузій (ТОВ "Юрія-Фарм", Україна).
Ліки для діабетиків:
"Метформін", таблетки для зниження цукру в крові ("Індоко Ремедіс Лімітед");
Серцево-судинні захворювання:
"Амлосартан", таблетки від есенціальної гіпертензії (ПАТ "Фармак", Україна);
Валсартан" порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових від високого тиску (Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай)
"Ванатекс", "Ванатекс Комбі" від тиску (Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.);
"Вазар" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності (Актавіс ЛТД Мальта);
"Діфорс", "Діокор" та "Діокор Соло" від гіпертензії (ТОВ "Фарма Старт");
"Ізо-Мік", препарат для сердечників (українська фармацевтична компанія "Мікрохім");
"Корсар", ліки від артеріальної гіпертензії (ПАТ "Фармак", Україна);
"Лізоретик", препарат для лікування артеріальної гіпертензії (Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія);
"Тіара Дуо", "Тіара Тріо", ліки від тиску (ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця");
Спазмалітики:
"Ацетилсаліцилова кислота" (аспірин) ("Лубнифарм", Україна); "Долоксен", таблетки проти болю ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);
Від хвороб горла та носа:
"Амброксол", таблетки від кашлю ("Лекхім-Харків");
"Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" льодяники серії DG546 від болю в горлі, (Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія).
Шлунково-кишковий тракт:
"Еспікол Бебі" для лікування порушень з боку травного тракту ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);
"Ентерожеміна", ліки від дисбактеріозу кишківнику ("Санофі С.п.A.", Італія);
"Ентеросгель ЕкстраКапс", ліки від отруєння (ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм");
Від інфекцій:
"Ламідерм" крем проти грибкових інфекцій шкіри ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);
"Неотрізол", препарат від гінекологічних інфекцій ("Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед");
Хвороби нервової системи:
"Нейровітан", таблетки для лікування захворювань нервової системи ("Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.", Йорданія);
"Фенобарбітал", ліки від епілепсії (Хармен Фінохем Лтд., Iндiя).
Від травм:
"Диклобене" пластир, серії: Меркле ГмбХ, Німеччина, Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд., Японія, Німеччина/ Японія;
Від онкозахворювань:
Порошок OPDIVO проти пухлин ("Bristol Myers Squibb", Німеччина).
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Про це інформує Держлікслужба, - пише 24 канал.
У 2018 році в Україні заборонили такі препарати:
Антибіотики:
"Ауроксон", антибіотик для лікування інфекцій дихальних шляхів ("Ауробіндо Фарма Лтд", Індія);
"Офлоксин 200", антибіотик для лікування інфекцій (компанія "Зентіва" з Чехії);
Вакцини:
"Еувакс В", вакцину для профілактики гепатиту В, ("LG Life Sciences, Ltd.", Корея);
"Імовакс поліо", вакцина для профілактики поліомієліту (Санофі Пастер, Франція);
"Приорікс", вакцина від кору ("Фідія Фармацеутіці С.П.А.", Італія);
Вакцина від БЦЖ, ліорфілізована/bcg vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу, (BB-NCIPD ltd., Болгарія);
Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія);
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
Вітаміни:
"Кальцикер" для профілактики дефіциту кальцію ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);
Антисептики:
"Спирт Етиловий" 70%, "Укрспирт"
"Етанол" 70 %, (ПП "Кілафф", Україна)
Розчин для ін’єкцій:
Актемра" розчин для ін'єкцій, який виготовляла Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія.
"Гідроксипрогестерон капронат", розчин для ін'єкцій олійний (Стероїд C.п.А., Італія);
"Натрію Хлорид", розчин для ін’єкцій (ТзОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна).
"Новокаїн-Дарниця" серії VU 181217, препарат для анастезії ("Фармацевтична фірма" Дарниця", Україна);
"Но-Х-ша" розчин для ін'єкцій від спазмів (АТ "Лекхім-Харків");
"Ультравіст 370", розчин для інфузій (введення рідини), (Байєр Фарма АГ, Німеччина);
"Хуміра", розчин для ін’єкцій (Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина);
"Ультравіст 370", розчин для інфузій, (Байєр Фарма АГ, Німеччина).
"Розчин Рінгера", розчин для інфузій (ТОВ "Юрія-Фарм", Україна).
Ліки для діабетиків:
"Метформін", таблетки для зниження цукру в крові ("Індоко Ремедіс Лімітед");
Серцево-судинні захворювання:
"Амлосартан", таблетки від есенціальної гіпертензії (ПАТ "Фармак", Україна);
Валсартан" порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових від високого тиску (Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай)
"Ванатекс", "Ванатекс Комбі" від тиску (Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.);
"Вазар" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності (Актавіс ЛТД Мальта);
"Діфорс", "Діокор" та "Діокор Соло" від гіпертензії (ТОВ "Фарма Старт");
"Ізо-Мік", препарат для сердечників (українська фармацевтична компанія "Мікрохім");
"Корсар", ліки від артеріальної гіпертензії (ПАТ "Фармак", Україна);
"Лізоретик", препарат для лікування артеріальної гіпертензії (Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія);
"Тіара Дуо", "Тіара Тріо", ліки від тиску (ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця");
Спазмалітики:
"Ацетилсаліцилова кислота" (аспірин) ("Лубнифарм", Україна); "Долоксен", таблетки проти болю ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);
Від хвороб горла та носа:
"Амброксол", таблетки від кашлю ("Лекхім-Харків");
"Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" льодяники серії DG546 від болю в горлі, (Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія).
Шлунково-кишковий тракт:
"Еспікол Бебі" для лікування порушень з боку травного тракту ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);
"Ентерожеміна", ліки від дисбактеріозу кишківнику ("Санофі С.п.A.", Італія);
"Ентеросгель ЕкстраКапс", ліки від отруєння (ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм");
Від інфекцій:
"Ламідерм" крем проти грибкових інфекцій шкіри ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);
"Неотрізол", препарат від гінекологічних інфекцій ("Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед");
Хвороби нервової системи:
"Нейровітан", таблетки для лікування захворювань нервової системи ("Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.", Йорданія);
"Фенобарбітал", ліки від епілепсії (Хармен Фінохем Лтд., Iндiя).
Від травм:
"Диклобене" пластир, серії: Меркле ГмбХ, Німеччина, Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд., Японія, Німеччина/ Японія;
Від онкозахворювань:
Порошок OPDIVO проти пухлин ("Bristol Myers Squibb", Німеччина).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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