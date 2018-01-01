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В Україні заборонили безліч ліків. СПИСОК

В Україні заборонили безліч ліків. СПИСОК
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками продовжує встановлювати заборони на ліки, які містять небезпечний порошок, а також ліки, які не відповідають основам законодавства.

Про це інформує Держлікслужба, - пише 24 канал.

У 2018 році в Україні заборонили такі препарати:

Антибіотики:

"Ауроксон", антибіотик для лікування інфекцій дихальних шляхів ("Ауробіндо Фарма Лтд", Індія);

"Офлоксин 200", антибіотик для лікування інфекцій (компанія "Зентіва" з Чехії);

Вакцини:
"Еувакс В", вакцину для профілактики гепатиту В, ("LG Life Sciences, Ltd.", Корея);

"Імовакс поліо", вакцина для профілактики поліомієліту (Санофі Пастер, Франція);

"Приорікс", вакцина від кору ("Фідія Фармацеутіці С.П.А.", Італія);

Вакцина від БЦЖ, ліорфілізована/bcg vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу, (BB-NCIPD ltd., Болгарія);

Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія);

Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Вітаміни:
"Кальцикер" для профілактики дефіциту кальцію ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);

Антисептики:
"Спирт Етиловий" 70%, "Укрспирт"

"Етанол" 70 %, (ПП "Кілафф", Україна)

Розчин для ін’єкцій:
Актемра" розчин для ін'єкцій, який виготовляла Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія.

"Гідроксипрогестерон капронат", розчин для ін'єкцій олійний (Стероїд C.п.А., Італія);

"Натрію Хлорид", розчин для ін’єкцій (ТзОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна).

"Новокаїн-Дарниця" серії VU 181217, препарат для анастезії ("Фармацевтична фірма" Дарниця", Україна);

"Но-Х-ша" розчин для ін'єкцій від спазмів (АТ "Лекхім-Харків");

"Ультравіст 370", розчин для інфузій (введення рідини), (Байєр Фарма АГ, Німеччина);

"Хуміра", розчин для ін’єкцій (Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина);

"Ультравіст 370", розчин для інфузій, (Байєр Фарма АГ, Німеччина).

"Розчин Рінгера", розчин для інфузій (ТОВ "Юрія-Фарм", Україна).

Ліки для діабетиків:
"Метформін", таблетки для зниження цукру в крові ("Індоко Ремедіс Лімітед");

Серцево-судинні захворювання:
"Амлосартан", таблетки від есенціальної гіпертензії (ПАТ "Фармак", Україна);

Валсартан" порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових від високого тиску (Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай)

"Ванатекс", "Ванатекс Комбі" від тиску (Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.);

"Вазар" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності (Актавіс ЛТД Мальта);

"Діфорс", "Діокор" та "Діокор Соло" від гіпертензії (ТОВ "Фарма Старт");

"Ізо-Мік", препарат для сердечників (українська фармацевтична компанія "Мікрохім");

"Корсар", ліки від артеріальної гіпертензії (ПАТ "Фармак", Україна);

"Лізоретик", препарат для лікування артеріальної гіпертензії (Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія);

"Тіара Дуо", "Тіара Тріо", ліки від тиску (ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця");

Спазмалітики:
"Ацетилсаліцилова кислота" (аспірин) ("Лубнифарм", Україна); "Долоксен", таблетки проти болю ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);

Від хвороб горла та носа:
"Амброксол", таблетки від кашлю ("Лекхім-Харків");

"Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" льодяники серії DG546 від болю в горлі, (Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія).

Шлунково-кишковий тракт:
"Еспікол Бебі" для лікування порушень з боку травного тракту ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);

"Ентерожеміна", ліки від дисбактеріозу кишківнику ("Санофі С.п.A.", Італія);

"Ентеросгель ЕкстраКапс", ліки від отруєння (ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм");

Від інфекцій:
"Ламідерм" крем проти грибкових інфекцій шкіри ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія);

"Неотрізол", препарат від гінекологічних інфекцій ("Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед");

Хвороби нервової системи:
"Нейровітан", таблетки для лікування захворювань нервової системи ("Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.", Йорданія);

"Фенобарбітал", ліки від епілепсії (Хармен Фінохем Лтд., Iндiя).

Від травм:
"Диклобене" пластир, серії: Меркле ГмбХ, Німеччина, Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд., Японія, Німеччина/ Японія;


Від онкозахворювань:
Порошок OPDIVO проти пухлин ("Bristol Myers Squibb", Німеччина).



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Теги: ліки, заборона
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