У Росії випустили українського політв'язня

У Росії звільнили українського політв’язня, активіста Євромайдану Олександра Костенка.Про це на своїй сторінці у Facebook написала український омбудсмен"Олександра Костенка, який відбував покарання у Росії в Кірово-Чепецьку Кіровської області сьогодні звільнили. Олександр - кримчанин, активіст Євромайдану. В грудні 2014 повернувся з материкової частини України на анексований півострів. В той самий час колишній співробітник кримського "Беркуту", який на той момент вже працював в окупаційних силових структурах Криму звернувся із заявою в ФСБ, що Олександр Костенко кинув у нього камінь під час Євромайдану, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку", - розповіла вона.За її словами, у лютому 2015 року його заарештували та засудили до 3,5 року позбавлення волі. Наразі Костенко разом із консулом України прямує до українського посольства в Москві.