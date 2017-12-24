У Росії випустили українського політв'язня
Сьогодні, 18:18
У Росії звільнили українського політв’язня, активіста Євромайдану Олександра Костенка.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала український омбудсмен Людмила Денісова.
"Олександра Костенка, який відбував покарання у Росії в Кірово-Чепецьку Кіровської області сьогодні звільнили. Олександр - кримчанин, активіст Євромайдану. В грудні 2014 повернувся з материкової частини України на анексований півострів. В той самий час колишній співробітник кримського "Беркуту", який на той момент вже працював в окупаційних силових структурах Криму звернувся із заявою в ФСБ, що Олександр Костенко кинув у нього камінь під час Євромайдану, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку", - розповіла вона.
За її словами, у лютому 2015 року його заарештували та засудили до 3,5 року позбавлення волі. Наразі Костенко разом із консулом України прямує до українського посольства в Москві.
Довідково:
Олександр Костенко – колишній міліціонер та активний учасник кримського Євромайдану. Окупаційна влада у Криму затримала його у лютому 2015 року та звинуватила у побитті співробітника "Беркуту" під час Євромайдану у Києві.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала український омбудсмен Людмила Денісова.
"Олександра Костенка, який відбував покарання у Росії в Кірово-Чепецьку Кіровської області сьогодні звільнили. Олександр - кримчанин, активіст Євромайдану. В грудні 2014 повернувся з материкової частини України на анексований півострів. В той самий час колишній співробітник кримського "Беркуту", який на той момент вже працював в окупаційних силових структурах Криму звернувся із заявою в ФСБ, що Олександр Костенко кинув у нього камінь під час Євромайдану, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку", - розповіла вона.
За її словами, у лютому 2015 року його заарештували та засудили до 3,5 року позбавлення волі. Наразі Костенко разом із консулом України прямує до українського посольства в Москві.
Довідково:
Олександр Костенко – колишній міліціонер та активний учасник кримського Євромайдану. Окупаційна влада у Криму затримала його у лютому 2015 року та звинуватила у побитті співробітника "Беркуту" під час Євромайдану у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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