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У Росії випустили українського політв'язня

У Росії випустили українського політв'язня
У Росії звільнили українського політв’язня, активіста Євромайдану Олександра Костенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала український омбудсмен Людмила Денісова.

"Олександра Костенка, який відбував покарання у Росії в Кірово-Чепецьку Кіровської області сьогодні звільнили. Олександр - кримчанин, активіст Євромайдану. В грудні 2014 повернувся з материкової частини України на анексований півострів. В той самий час колишній співробітник кримського "Беркуту", який на той момент вже працював в окупаційних силових структурах Криму звернувся із заявою в ФСБ, що Олександр Костенко кинув у нього камінь під час Євромайдану, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку", - розповіла вона.

За її словами, у лютому 2015 року його заарештували та засудили до 3,5 року позбавлення волі. Наразі Костенко разом із консулом України прямує до українського посольства в Москві.

У Росії випустили українського політв'язня


Довідково:

Олександр Костенко – колишній міліціонер та активний учасник кримського Євромайдану. Окупаційна влада у Криму затримала його у лютому 2015 року та звинуватила у побитті співробітника "Беркуту" під час Євромайдану у Києві.


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Теги: Росія, в'язниця, Кремль, Україна
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