У Ковелі зіткнулися мінівен та бус. ФОТО
Сьогодні, 16:03
У Ковелі – ДТП за участі двох «євроблях».
Про це пише «ВолиньUA».
Зазначають, що аварія трапилася на перехресті. Зіткнулися два Volkswagen.
Автівки внаслідок ДТП зазнали незначних ушкоджень.
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Про це пише «ВолиньUA».
Зазначають, що аварія трапилася на перехресті. Зіткнулися два Volkswagen.
Автівки внаслідок ДТП зазнали незначних ушкоджень.
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