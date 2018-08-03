У Ковелі зіткнулися мінівен та бус. ФОТО





Про це пише



Зазначають, що аварія трапилася на перехресті. Зіткнулися два Volkswagen.



Автівки внаслідок ДТП зазнали незначних ушкоджень.



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