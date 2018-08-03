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У Ковелі зіткнулися мінівен та бус. ФОТО

У Ковелі зіткнулися мінівен та бус. ФОТО
У Ковелі – ДТП за участі двох «євроблях».

Про це пише «ВолиньUA».

Зазначають, що аварія трапилася на перехресті. Зіткнулися два Volkswagen.

Автівки внаслідок ДТП зазнали незначних ушкоджень.
У Ковелі зіткнулися мінівен та бус. ФОТО
У Ковелі зіткнулися мінівен та бус. ФОТО
У Ковелі зіткнулися мінівен та бус. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Ковель
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